Et oui, c'est déjà les Soldes d'hiver ! Même si l'événement n'est pas historiquement dédié aux offres tech, c'est l'occasion pour les e-commerçants de proposer des déstockages sur leurs stocks de fin d'année. On a sélectionné les meilleures offres pour vous simplifier la recherche.

Les soldes d’hiver permettent aux e-commerçants français de proposer de belles remises sur une partie de leur catalogue. Même si l’on retrouve souvent de fausses promotions, on peut facilement repartir avec de belles offres si l’on prend le temps de chercher. Bonne nouvelle : nous avons déjà fait ce travail pour vous simplifier la tâche !

SSD Kingston 480 Go — 39 €

Si vous n’êtes toujours pas passé au SSD sur votre ordinateur, c’est le moment de s’y mettre : vous donnerez vraiment une cure de jeunesse à votre machine. Si vous en avez déjà un, c’est une bonne offre pour augmenter la capacité de stockage de votre PC ou de votre console de jeu, monter un RAID 1 pour protéger ses données ou pour en faire un stockage portable.

Trottinette Xiaomi M365 et M365 Pro — 309 et 409 €

Depuis sa sortie, la Xiaomi M365 est la référence sur le milieu des trottinettes électriques abordables. Elle offre une solution simple et efficace pour se déplacer de manière très rapide sur des petites distances et peut devenir une alternative aux transports en commun pour se déplacer en ville. Utile en période de grève des transports.

Les AirPods 2 d’Apple — 149 €

Les AirPods 2 sont les écouteurs sans fil de référence. Leur simplicité d’utilisation et les interactions intelligentes offertes en font sans aucun doute le meilleur accessoire à utiliser avec un iPhone. Pas d’inquiétudes si vous n’aimez pas les smartphones d’Apple, ils sont tout aussi compatibles avec Android ou Windows comme n’importe quel casque Bluetooth pour écouter sa musique et passer des appels — malgré quelques limites.

Tablette Samsung Galaxy tab S5e — 399 €

Depuis des années, Android est à la ramasse sur le marché des tablettes face aux iPad d’Apple. Cependant, Samsung a pris le taureau par les cornes et a développé sa propre interface entièrement optimisée pour un usage sur grand écran. Au programme, on retrouve une interface hybride entre un bureau Windows pour une utilisation au clavier et à la souris et un lanceur d’application pour une utilisation au doigt. Son écran AMOLED et ses bonnes performances dans tous les scénarios en font un appareil de choix pour consulter des contenus multimédias et se passer d’un laptop lors de vos déplacements.

L’iPhone XR d’Apple — 599 €

L’iPhone XR, sorti l’année dernière, est le prédécesseur de l’iPhone 11. Proposant presque exactement la même solution que ce dernier, il est peut-être encore le meilleur smartphone pour ceux qui souhaitent rester chez la marque à la pomme et qui souhaitent avoir une solution plus accessible que le haut de gamme de la marque sans faire des sacrifices sur les performances et sur les nouveautés offertes par la gamme X (écran borderless, Face ID, navigation par geste).

Carte Graphique Nvidia RTX 2070 sUpEr — 509 €

La RTX 2070 Super de Nvidia est simplement une révision de la 2070 plus puissante. Référence sur le milieu de gamme, elle proposera d’excellentes performances sur tous les jeux disponibles sur PC et sur les logiciels de traitement 3D compatibles CUDA.

Son petit plus face à la concurrence est qu’elle intègre des coeurs dédiés au traitement en temps réel du Ray Tracing sur les jeux compatibles. Le résultat est bluffant et en avance sur la concurrence qui, on l’espère, devrait s’aligner sur la nouvelle génération de console.

PC Portable Lenovo 15,6 pouces avec Ryzen 3700U — 499 €

Si vous avez des vues sur le nouveau MacBook Pro 16 mais que vous ne pouvez pas vous permettre d’investir une telle somme sur une machine, cette offre devrait vous intéresser.

Lenovo propose une machine avec une très belle configuration à moins de 500 euros via 100 euros d’ODR. Même si elle ne propose pas les mêmes performances que le MacBook Pro 16 et son CPU i7-9750H, elle propose le haut de gamme de AMD avec le Ryzen 7 3700U qui permet de réaliser de très bons temps de rendus sur les principaux logiciels de montage vidéo et photo, surtout pour une machine à ce prix. Pour le reste des caractéristiques, on retrouve un écran Full HD de 15,6 pouces, 512 Go de stockage via SSD, une carte Wifi 5 (ac) et Bluetooth 4.2, 2 ports USB 3.0 et 1 port USB C.