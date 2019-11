Pour le Black Friday, Cyberghost baisse le prix de son abonnement d'un an. Il passe à 33 euros, soit 2,75 euros par mois, un tarif normalement réservé à celles et ceux qui prennent un abonnement de 3 ans.

Les VPN comme les smartphones et les télévisions ont droit à leur promotion du Black Friday. Depuis aujourd’hui et jusqu’à lundi prochain, Cyberghost VPN propose justement un abonnement d’un an à son service de VPN pour 33 euros, soit 2,75 euros le mois. C’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment compte tenu de la rapidité et de la stabilité de ses serveurs.

Pourquoi l’offre de CyberGhost VPN est-elle intéressante ?

Tout simplement parce que CyberGhost VPN propose un service de VPN aussi performant que ses concurrents, mais à un tarif bien plus abordable. CyberGhost VPN possède près de 5 800 serveurs répartis dans 90 pays au total.

Depuis l’application de CyberGhost VPN, il est alors possible de choisir un type de serveur particulier : pour le streaming, pour le téléchargement ou choisir librement dans une liste. L’application est sans conteste le point fort de Cyberghost VPN : elle permet de voir en un clin d’œil quels sont les serveurs les plus utilisés, ceux qui ont le meilleur ping et mettre ceux qui fonctionnent le mieux en favoris.

Des serveurs stables et performants

Ces serveurs sont très performants. Depuis quelques jours, ils permettent par exemple d’accéder aux catalogues étrangers des plateformes de SVOD. C’est le cas avec le catalogue américain de Netflix, accessible avec votre abonnement européen : le service n’est pas très regardant sur la pratique.

Enfin, CyberGhost VPN met en avant la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Son site web est très clair à ce sujet : les seules données conservées par Cyberghost VPN concernent votre adresse email (pour la création de votre compte), les préférences liées aux cookies sur son site web et les données de paiement. Ce dernier est toutefois géré par des prestataires et CyberGhost VPN fait partie des rares fournisseurs de VPN à proposer des paiements en cryptomonnaie.

Pour le reste CyberGhost VPN assure ne collecter ni ne conserver :

Votre adresse IP

Vos requêtes DNS

Votre historique de navigation

Le contenu Web auquel vous avez accédé

Vos dates et heures de connexion

Vos dates et heures de déconnexion

La durée de vos sessions

Votre usage de bande passante

Les serveurs VPN auxquels vous vous connectez

Seulement 2,75 euros par mois pour une offre très généreuse

L’offre de Cyberghost VPN est l’une des plus généreuses du moment. Son abonnement peut être partagé entre 7 appareils différents avec une seule licence. Tous les OS sont supportés par le VPN, de Windows à macOS en passant par Android, iOS, Linux et même quelques routeurs.

Pour le Black Friday, CyberGhost VPN est en promotion et propos son abonnement d’un an au prix de 33 euros, ce qui revient à 2,75 euros par mois. C’est sans aucun doute la meilleure offre pour essayer un VPN : le prix de 33 euros est très loin des 70 ou 100 euros généralement proposé par les autres fournisseurs de VPN et il est possible de demander un remboursement sous 45 jours si le service ne vous plaît pas.