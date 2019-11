De la fibre 1 Gb/s au prix de l'ADSL ? C'est ce que propose actuellement RED by SFR dans une promotion reconduite jusqu'au 2 décembre.

RED by SFR prolonge sa désormais fameuse offre fibre. Proposé à 22 euros, cet abonnement fait profiter d’une connexion jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en upload (sous réserve d’éligibilité de la ligne) grâce à l’option Débit Plus offerte jusqu’au 2 décembre.

Fibre 1 Gb/s à 22 euros

La fibre au prix de l’ADSL, c’est que propose actuellement le fournisseur d’accès à Internet RED by SFR. Avec un débit pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, c’est actuellement l’un des meilleurs rapports débit-prix que l’on peut trouver sur le marché. L’offre à 22 euros comprend :

Une connexion fibre 1 Gb/s en téléchargement, 400 Mb/s en upload

Les appels illimités vers les fixes en France et plus de 100 destinations

Les appels illimités vers les mobiles vers plusieurs destinations

La location de la box est incluse dans le prix de l’abonnement

Au-delà d’un positionnement tarifaire agressif, l’offre fibre de RED by SFR comporte un autre avantage : elle n’est pas limitée à 12 mois comme c’est souvent le cas chez la concurrence. C’est-à-dire que le prix de 22 euros restera comme tel à vie. En plus, RED by SFR propose actuellement un mois gratuit sur son offre (qui sera déduit de la première facture), soit une remise supplémentaire de 22 euros.

Pour rappel, le changement de fournisseur d’accès à Internet n’a jamais été aussi simple que depuis quelques années. Lors de la souscription à RED by SFR, il suffit de communiquer l’identifiant RIO que l’on peut obtenir en composant le 3179 depuis la ligne téléphonique concernée. Celui-ci permet de conserver son numéro de ligne fixe, et vous n’aurez aucune démarche de résiliation à effectuer. C’est le nouvel opérateur qui prend en charge le changement auprès de l’ancien. RED by SFR s’engage également à vous rembourser jusqu’à 100 euros sur vos frais de résiliation.

Des options pour compléter l’offre

Avec un abonnement fibre à 22 euros, il est plus facile de craquer pour quelques options supplémentaires. RED by SFR en propose beaucoup, afin que l’utilisateur puisse se retrouver avec un abonnement qui correspond parfaitement à ses besoins. En voici quelques-unes :

Le bouquet des 35 chaînes de la TNT à 2 euros par mois (décodeur inclus)

L’accès à Youboox (pour lire la presse quotidienne) à 5 euros par mois la première année

RMC Sport pour regarder la Ligue des Champions à 19 euros par mois avec engagement d’un an

Testez votre éligibilité depuis le site de RED by SFR

Si vous avez encore une connexion ADSL et que vous souhaitez passer à la fibre, sachez que RED by SFR propose un outil afin de connaître votre éligibilité. Il suffit de rentrer le numéro de téléphone de sa ligne fixe, ou bien son adresse afin de savoir à quel débit il est possible de prétendre.

Dans les cas où la fibre n’est pas encore proposée, il est possible de suivre l’avancement du déploiement grâce à une carte interactive proposée par l’ARCEP. La légende indique si le déploiement est programmé ou en cours — auquel cas il suffit d’attendre — mais aussi si l’adresse indiquée est « raccordable sur demande ». Pour cette dernière option, il faut se rapprocher du fournisseur d’accès à Internet.