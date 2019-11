Udemy lance également ses promotions du Black Friday en ce milieu de semaine. Pour l’occasion, voici une sélection de cours pour celles et ceux qui veulent affiner leurs talents créatifs, que ce soit en technique de dessin, sur Photoshop ou sur Blender.

Si vous n’avez pas l’intention d’acheter des centaines d’euros d’appareils électroniques en cette période de Black Friday, vous pourrez investir sur vous en acquérant de nouvelles compétences.

Depuis aujourd’hui et jusqu’au vendredi 29 novembre au soir, Udemy organise une promotion sur l’ensemble de ses formations en ligne, qui sont disponibles à partir de 9,99 euros.

Apprendre les bases du dessin

Coupons court à toute remarque : non, vous ne deviendrez pas le nouveau Franquin à la fin de ces quelque 23 heures et demie de cours. Damien Barban, le formateur derrière cette longue formation indique très clairement qu’il s’agit d’une initiation permettant à la fois d’apprendre les bases du dessin classique (proportions, ombres, mouvements…), mais aussi les bases du dessin numérique avec des logiciels bien connus (Photoshop ou Krita).

À la fin de ce cours, vous ne serez donc pas un dessinateur de BD accompli, mais vous devriez avoir acquis les techniques de base pour vous lancer dans vos projets. La formation est parsemée d’exercices pratiques basés sur des fichiers à télécharger pour réaliser vos premiers pas en tant que dessinateur. Le formateur indique par ailleurs que ce cours ne doit pas être nécessairement suivi dans l’ordre, mais qu’il est possible de piocher dans les thèmes en fonction de ses besoins et attentes.

Durant le Black Friday, cette formation de 23,5 heures séparée en 12 chapitres est en promotion au prix de 9,99 euros.

S’initier à la modélisation et l’animation de modèle 3D avec Blender 2.8

Blender est un célèbre logiciel de modélisation 3D qui possède deux particularités : il est gratuit et difficile d’accès pour les débutants. Depuis l’été dernier, il a également eu droit à une mise à jour conséquente, le faisant passer à la version 2.8. Julien Deville, un formateur agréé par la Blender foundation propose justement d’apprendre à se servir de cet outil très puissant.

Avec pas moins de 33 heures, sa formation est l’une des plus complètes existant actuellement. Elle se destine aussi bien aux débutants qu’à ceux qui désirent une mise à niveau depuis la version de Blender 2.7. De la découverte de l’interface au mapping en passant par l’éclairage et la prise de vue, tous les principaux aspects du logiciel sont abordés. Ce cours est par ailleurs accompagné d’un exercice pratique visant à créer un petit robot en 3D et à l’animer. Un projet complet pour bien comprendre comment s’imbriquent les différentes thématiques.

Ce cours complet sur Blender 2.8 comprend 10 chapitres pour plus de 30 heures de formation. Le temps du Black Friday il est vendu 9,99 euros sur Udemy.

Maîtriser enfin Photoshop

Recadrer une photo ou faire un détourage rapide, tout le monde sait le faire (plus ou moins bien) sous Photoshop. Mais quand il s’agit d’appliquer un filtre, de jouer avec les couleurs ou de corriger un petit défaut dans une image sans effacer le fond, c’est tout de suite une autre paire de manches. Plutôt que de taper une énième fois dans Google « comment utiliser l’outil éponge Photoshop », cette formation va enfin vous apprendre les bases du célèbre outil de retouche d’Adobe.

Cette formation de plus de 10 heures revient à la fois sur les fondamentaux de Photoshop (interface, zoom, rotation d’image), mais aussi sur des choses plus avancées comme les calques, les modes de fusion ou les techniques de sélection. Un cours parfait pour les grands débutants.

Cette formation pour débutant et intermédiaire sur Photoshop est en promotion durant la semaine du Black Friday, au tarif de 9,99 euros.

Apprendre et comprendre le développement d’un site web de A à Z

Maintenant que vous savez dessiner, retoucher des images ou faire de la modélisation 3D, il est temps de mettre tout ce travail en ligne. Rien de mieux alors que cette formation qui a l’ambition de vous apprendre à créer un site web (HTML et CSS), de l’animer et le rendre interactif (JavaScript et jQuery) ou encore de le rendre accessible sur mobile (Bootstrap).

Cette formation se veut la plus accessible et la plus complète possible et son créateur insiste sur le fait que n’importe quel débutant peut s’y plonger pour apprendre les bases du développement web. Chaque apprentissage est d’ailleurs suivi d’exercices destinés à mettre en pratique les compétences acquises.

Comptez 38 heures de cours découpés en 11 chapitres pour ce cours vendu durant le Black Friday au prix de 9,99 euros.