Une mise à jour du règlement de YouTube sous-entendrait que la plateforme pourrait peut-être supprimer des chaînes non rentables. Mais il s'agit heureusement d'une fausse interprétation.

Les vidéastes ont craint le pire, après la modification début novembre des conditions d’utilisation de YouTube. Les nouvelles laissaient entendre que la plateforme pourrait supprimer des chaînes jugées insuffisamment rentables. En réalité, il n’en est rien.

La rumeur a été largement partagée sur les réseaux sociaux, Twitter en tête. Le journaliste Ford Fischer a par exemple écrit le 10 novembre un message alarmiste à ce sujet. « C’est probablement la fin de YouTube, a-t-il annoncé. Il y a eu de petits changements, mais celui-ci annonce la fin. Dès le 10 décembre, YouTube supprimera les chaînes qui ne sont plus viables commercialement ».

YouTube is probably over.

It’s been a lot of small steps, but this is the end.

As of December 10th, Youtube will delete channels that are “no longer commercially viable.”

How could a channel that’s demonetized be “commercially viable” ?

“Broadcast yourself” is finished. pic.twitter.com/5x4fuYD2Te

— Ford Fischer (@FordFischer) November 10, 2019