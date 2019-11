RED by SFR propose une promotion très intéressante sur son offre Internet fixe fibre. L'abonnement à 22 euros voit son débit de téléchargement grimper à 1 Gb/s sans surcoût pour les nouveaux clients.

Jusqu’au 12 novembre, RED by SFR gonfle son offre fibre en intégrant gratuitement l’option Débit Plus habituellement proposée à 5 euros. Avec cette option, le débit de votre connexion Internet peut atteindre les 1 Gb/s en téléchargement, et 400 Mb/s en upload, sous réserve de l’éligibilité de votre ligne à ce type de débit.

La fibre 1 Gb/s à 22 euros seulement

En intégrant gratuitement l’option Débit Plus à son offre fibre, RED by SFR propose actuellement le meilleur rapport débit-prix du moment. Non seulement parce que l’offre est au tarif de 22 euros, mais également parce que ce tarif est sans condition de durée. Ce qui veut dire que le prix de l’abonnement ne doublera pas après les douze premiers mois comme c’est très souvent le cas chez d’autres fournisseurs d’accès à Internet. Une page dédiée vous permet de calculer les économies que vous pouvez faire sur votre box ADSL ou Fibre en payant votre abonnement moins cher.

L’abonnement fibre RED by SFR à 22 euros comprend tout, sans frais ou option caché. C’est-à-dire :

une connexion Internet jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, 400 Mb/s en upload

les appels illimités vers les fixes vers plus de 100 destinations

les appels illimités vers les mobiles en France

la location de la box

Même si l’offre est déjà complète de base, diverses options permettent de personnaliser son abonnement pour répondre au mieux aux attentes de chacun. Par exemple, il est possible de souscrire à :

un bouquet de 35 chaînes (TNT) de TV à 2 euros par mois (décodeur inclus)

un bouquet de 100 chaînes (TNT + chaînes internationales) de TV à 4 euros par mois (décodeur inclus)

le bouquet RMC Sport directement sur la box à 19 euros par mois (avec un engagement d’un an)

Comment changer de fournisseur d’accès à Internet ?

Si l’offre vous intéresse, sachez qu’il est maintenant facile de changer de fournisseur d’accès à Internet. Exit les lettres de résiliation en recommandé avec accusé de réception, désormais c’est le nouveau FAI qui s’occupe de toutes les démarches. La seule condition pour en profiter est de demander la portabilité du numéro de téléphone fixe en fournissant l’identifiant RIO lors de la souscription à RED by SFR. On peut l’obtenir en composant le 3179 depuis la ligne concernée. C’est cet identifiant qui permet de conserver le même numéro de téléphone lors d’un changement de fournisseur d’accès à Internet.

Enfin, il faut noter que RED by SFR propose à ses nouveaux clients de rembourser à hauteur de 100 euros les frais de résiliation de l’ancien opérateur. Pour en profiter, le nouveau client doit envoyer une copie des factures de clôtures de son ancienne offre à RED by SFR. Le remboursement se fait sur les futures factures, dans un délai de 5 semaines après la réception de la demande de remboursement.