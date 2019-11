C'est le moment de compléter sa collec' de produits Designed by Apple in Cupertino grâce aux offres disponibles aujourd'hui sur Amazon. iPhone 11, MacBook Pro ou encore iPad Pro : ils sont tous à prix réduit.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les produits Apple ne sont que très rarement en promotion, mais Amazon propose aujourd’hui des remises exclusives concernant la majorité des appareils lancés entre 2018 et 2019 par la marque à la pomme.

iPhone 11 et XR

On commence avec la version 256 Go de l’iPhone 11 qui est aujourd’hui remisée à 909 euros (au lieu de 979 euros). Il y a également le modèle 64 Go de l’iPhone XR à 659 euros (au lieu de 709 euros). Nous vous conseillons l’iPhone 11, nouveau et vraiment excellent. Avec ce stockage, vous pourrez compter sur lui de nombreuses années.

MacBook Pro

Les différents modèles de MacBook Pro sont aussi en promotion : 13 pouces / 256 Go à 1 519 euros (au lieu de 1 749 euros) ; 13 pouces / 512 Go à 1 999 euros (au lieu de 2 249 euros) ; 15 pouces / 512 Go à 2 754 euros (au lieu de 3 199 euros). Malgré les quelques soucis au niveau clavier, ils restent tous des références pour la bureautique avancée en mobilité.

iPad Pro

La version 12,9 pouces de l’iPad Pro profite également d’une réduction pour ses deux modèles. Le premier avec 64 Go de stockage est remisé à 999 euros (au lieu de 1 119 euros) tandis que le second avec 256 Go passe à 1 149 euros (au lieu de 1 289 euros). C’est peut-être la meilleure tablette tactile du marché actuellement.

Pour mieux comprendre les offres

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 11 ?

L’iPhone 11 est le successeur de l’iPhone XR et il faut dire que c’est une belle évolution. On trouve le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces (un peu plus lumineux qu’auparavant) et la même taille d’encoche, intégrant cette fois-ci la nouvelle version de Face ID. Il monte en puissance grâce à la nouvelle puce A13 Bionic et propose, par la même occasion, une meilleure solution photo que son prédécesseur grâce à son double capteur intégrant un objectif ultra grand-angle — le tout, en améliorant son autonomie. De plus, il est désormais étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur.

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Pro ?

Le MacBook Pro avec son écran Retina 13 pouces (True Tone) est l’entrée de gamme côté ordinateurs portables Apple premium. Il intègre un processeur Intel Core i5 quadricœur de huitième génération cadencé à 1,4 (Turbo Boost à 3,8 GHz), accompagné d’un chipset Intel Iris Plus Graphics 645, de 8 Go de mémoire vive et d’un SSD 256 ou 512 Go. En ce qui concerne le modèle 15 pouces, il est quant à lui considéré comme la Rolls-Royce des MacBook. Il intègre le nouveau processeur Intel Core i9 octocœur de neuvième génération cadencé à 2,3 GHz (Turbo Boost à 4,8 GHz). Pour ajouter encore plus de puissance à cela, on retrouve une carte graphique Radeon Pro 560X épaulée par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPad Pro ?

Apple a changé le design de sa tablette dans le but de se rapprocher le plus possible du look borderless introduit par l’iPhone X en 2017. Les bordures sont alors réduites au maximum pour laisser toute la place à son écran « Liquid Retina True Tone » et « ProMotion » (120 Hz) d’une diagonale de 12,9 pouces. Le bouton Home a d’ailleurs disparu de la façade : il faut maintenant passer par Face ID pour déverrouiller la tablette. Elle est par ailleurs propulsée par la puce A12X Bionic, taillée pour la puissance en mobilité. Avec sa batterie lithium‑polymère intégrée de 29,37 Wh, l’iPad Pro peut offrir jusqu’à 10 heures d’autonomie. De plus, Apple a enfin troqué son port Lightning pour de l’USB-C, ce qui lui permet d’être compatible avec de nombreux accessoires et chargeurs.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.