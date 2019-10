Numerama vous propose une offre énergie à -17 % par rapport au tarif réglementé. C'est l'offre actuelle la moins chère du marché.

L’énergie est un sujet clef du développement technologique, car sa génération est au cœur de tous nos usages. Et aujourd’hui, l’électricité est en plein essor, alors que le monde tente d’abandonner tant bien que mal les énergies fossiles. Vos récents commentaires nous ont montré que le prix de l’énergie et la consommation des appareils électriques vous importaient : quand BeMove nous a proposé de nous associer à une vente privée de l’opérateur Mega, nous nous sommes dit que l’opération aurait du sens.

En pleine conquête d’abonnés, l’opérateur venu de Belgique et installé en France frappe fort en ce début de mois d’octobre 2019 : il propose des tarifs de gaz et d’électricité à -17 % par rapport au tarif réglementé en vigueur. Nous avons cherché à comparer les offres des différents opérateurs français et c’est assez clair : c’est la meilleure offre actuelle sur le marché. Même en dehors de cette vente privée réservée au 5 000 premiers clients à laquelle Numerama participe, Mega ne propose que 13 % de réduction par rapport au tarif réglementé en vigueur.

Comment ça marche ?

En 2019, EDF n’est plus le seul acteur du marché de l’énergie et un peu à la manière des opérateurs mobiles, c’est en fait ultra simple d’en changer. Par exemple, au gré des promotions. Ce que propose Mega Energie avec sa vente privée, c’est une offre sans engagement et sans frais de résiliation : vous quittez l’opérateur quand vous le désirez. Cela signifie également que la procédure d’inscription est tout aussi simple : nous l’avons testée pour nous assurer de sa fiabilité et il ne vous faut pas plus d’une dizaine de minutes pour vous inscrire. Mega se charge des formalités à votre place.

Côté énergie, vous ne serez jamais coupé du réseau. Le compteur reste le même et aucun technicien n’a besoin d’intervenir. Mega semble également à la hauteur des enjeux contemporains, proposant une énergie non émettrice de CO2 et s’engageant dès qu’il le peut à acheter de l’électricité produite par des sources d’énergie renouvelable. Côté client, vous aurez accès à un numéro en 01 non surtaxé pour répondre à vos demandes — le call center est à Montpellier.

Inscription en 10 minutes sans engagement et sans frais de résiliation

Si cela vous convainc, vous pouvez rejoindre l’offre directement ici. Dans le même ordre d’idée, n’hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce type d’offres et de l’association de notre média avec les meilleures d’entre elles : si nous estimons toujours être au service de nos lecteurs et de nos lectorats, vos retours sur nos initiatives sont précieux.

