Alors que OnePlus s'apprête à commercialiser ses nouveaux smartphone haut de gamme, la future génération fuite déjà. Un gros problème pour la marque.

Voilà qui ne va pas faire les affaires de OnePlus. Alors que le constructeur s’apprête à commercialiser ses nouveaux téléphones haut de gamme (OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro, le dernier n’étant même pas encore annoncé), les premières informations sur la prochaine génération fuitent déjà. OnLeaks, leaker réputé et source solide sur l’industrie du smartphone, s’est associé à CashKaro pour dévoiler les premiers détails sur le OnePlus 8, dans un article publié le 3 octobre 2019.

Grâce aux rendus réalisés à partir d’indiscrétions obtenues auprès de sources internes, on découvre un smartphone doté d’un écran de 6,5 pouces légèrement incurvé. Par rapport au OnePlus 7, on perdrait l’encoche en forme de goutte au profit d’un trou situé sur le coin supérieur gauche. Ce qui veut dire aussi que le OnePlus 8 n’aurait pas de caméra pop-up, contrairement au OnePlus 7 Pro.

Le OnePlus 8 fuite déjà

Au dos, le OnePlus 8 s’appuierait sur un triple capteur disposé à la verticale. Le constructeur ne reprendrait pas le gros cercle du OnePlus 7T et ne succomberait pas non plus à la mode du carré (comme les iPhone 11 et autre Google Pixel 4). On rappelle que le OnePlus 7 associe un capteur Sony de 48 mégapixels à un secondaire de 5 mégapixels (uniquement là pour améliorer les photos en mode Portrait). En somme, l’évolution pourrait être réelle.

La plus grande nouveauté du OnePlus 8 se situerait du coté de la recharge. Alors que la firme fait aujourd’hui l’impasse sur la charge sans fil (y compris sur son OnePlus 7T), elle pourrait l’ajouter à ses engins de 2020.

Salut toi, nous dévoilons nos #OnePlus7TSeries le 10 octobre à 17h00. Clique sur le bouton ci-dessous pour recevoir un rappel de Twitter. https://t.co/Mw0F8f7qLH — OnePlus France (@oneplus_fr) September 24, 2019

Dans tous les cas, OnePlus a donné rendez-vous le 10 octobre, à 17h, heure française, pour un événement de lancement centré sur sa gamme OnePlus 7T Pro. De toute évidence, le OnePlus 8 n’y sera pas présenté. Ce qui pose un gros problème à OnePlus : comment faire acheter des produits si les prochains sont déjà dévoilés et s’annoncent meilleurs que ceux qui ne sont pas encore présentés ? D’autant que OnePlus a habitué ses clients à des sorties rapides entre deux modèles : le OnePlus 7 que nous testions en mai est déjà remplacé en octobre par les 7T.