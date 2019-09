Apple a rendu disponible la deuxième mise à jour depuis la sortie de iOS 13, à peine 8 jours plus tard. Voici les changements.

« iOS 13.1.1 apporte des correctifs et des améliorations pour votre iPhone », annonce Apple, comme à chaque nouvelle mise à jour de son système d’exploitation.

Depuis vendredi 27 septembre 2019, les propriétaires d’iPhone (6s et plus) sont invités à le mettre à jour pour prendre en compte la dernière version d’iOS, qu’Apple a sorti seulement 8 jours après le lancement d’iOS 13 et 3 jours après le lancement d’iOS 13.1, première véritable mise à jour « mineure ».

À quoi sert iOS 13.1.1 ?

Correctif plus que mise à jour, iOS 13.1.1 corrige notamment un problème de sécurité concernant les claviers tiers : le 24 septembre dernier, Apple a publié sur son site une mise en garde concernant un « bug découvert dans iOS 13 et iPadOS qui peut avoir comme conséquence d’accorder l’accès complet à des extensions de clavier, même si vous n’avez pas approuvé cet accès ». De nombreux claviers-tiers comme GBoard de Google ou SwiftKey demandent un accès complet, et non limité, au smartphone, et donc peuvent envoyer des données par internet, rappelle The Verge.

iOS 13.1.1 résout également « un problème qui pouvait provoquer une décharge plus rapide de la batterie » ainsi qu’un problème qui pouvait « empêcher la restauration de l’iPhone depuis une sauvegarde ».

La liste complète des patchs est disponible ci-dessous.