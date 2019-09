Jérôme Durel - il y a 1 heure Tech

B&You a décidé de contrer le forfait Sosh 50 Go avec de nouvelles offres en série limitée proposant autant de 4G pour un tarif légèrement plus élevé, mais qui ne changera pas au bout d'un an.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Nous vous parlions du forfait Sosh 50 Go à 9,99 euros pendant un an. B&You va plus loin cette semaine avec — en série limitée — une offre 50 Go à 11,99 euros. Cette fois, le tarif n’est plus limité dans la durée. Il s’appliquera « à vie ». Comme nous le détaillons ci-après, plus le temps passera, plus l’offre de Bouygues sera intéressante par rapport à Orange. Le forfait sera disponible jusqu’au 9 octobre.

Qu’intègre précisément ce forfait ?

Comme son nom l’indique, ce nouveau forfait en série limitée inclut 50 Go de données en 4G+. Sans surprise elle intègre également les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Au-delà des 50 Go vous serez facturé par palier de 10 euros à raison de 0,01e le Mo.

En Europe et dans les DOM vous profitez également des appels et SMS illimités, et de 6 Go de data, décomptés de l’enveloppe principale de 50 Go. Les MMS sont également décomptés de l’enveloppe. L’Europe s’entend avec Andorre, mais sans la Suisse. Si vous débordez, le Mo sera alors facturé au tarif légal défini par l’Union européenne : 0,0054 €.

Que vaut l’offre face au forfait Sosh 50 Go ?

L’offre Sosh 50 Go est effectivement un peu moins chère la première année puisqu’elle n’est qu’à 9,99 euros par mois. Vous économisez donc 2 euros pendant un an, soit 24 euros. En revanche, passée la date anniversaire Sosh passe à 24,99 euros tandis que B&You ne bouge pas. Autrement dit, après 14 mois d’abonnement Bouygues devient plus avantageux. En revanche, vous ne profitez pas des appels vers USA et de la 4G en Suisse chez Bouygues, si vous communiquez ou voyagez régulièrement dans ces territoires, c’est à prendre en compte.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.