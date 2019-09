YouTube a fait une erreur en menaçant de retirer une grande partie des badges « vérifiés » à sa communauté.

Le 19 septembre, les administrateurs de la chaîne YouTube de FrAndroid ont eu la surprise de recevoir un mail du service de vidéo en ligne, élégamment tourné et trop apaisé par rapport à son contenu et qui disait en substance : nous allons vous retirer votre badge « vérifié ». Ce badge est utilisé sur YouTube, comme sur Twitter, pour garantir qu’une chaîne qui utilise un nom est bien ce qu’elle affirme être : cela évite à des marques ou des personnalités de subir des usurpations d’identité.

Mais FrAndroid était loin d’être seul dans sa mésaventure : des milliers de Youtubeurs et Youtubeuses, parfois avec des millions d’abonnés, ont reçu ce mail sans préavis avec une menace de disparition du symbole dès le mois d’octobre — soit dans 10 jours. Après la levée de boucliers légitime, YouTube a complètement rétropédalé et Susan Wojcicki en personne s’est excusée auprès de la communauté. Résultat, YouTube ne fera pas du tout ce qui avait été écrit dans le mail : tous les badges accordés resteront affichés et les créatrices et créateurs pourront continuer de demander un badge. Dans le mail envoyé, YouTube affirmait en effet que les futures attributions seraient proactives et non en réponse à une demande.

To our creators & users–I’m sorry for the frustration & hurt that we caused with our new approach to verification. While trying to make improvements, we missed the mark. As I write this, we're working to address your concerns & we’ll have more updates soon.

— Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) September 20, 2019