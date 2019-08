L'emoji « calendrier » n'affiche pas toujours la même date, qu'il soit publié sur Twitter ou Facebook, via Android ou iOS. Vu que ce sont les plateformes qui décident, elles ont souvent choisi la date en fonction de leur histoire. Tour d'horizon.

17 juillet, 14 mai, 21 mars… Avez-vous déjà remarqué que la date inscrite sur l’emoji « calendrier » (📆) n’est pas la même en fonction de la plateforme sur laquelle vous le lisez ? Il s’agit en fait d’un choix que peuvent faire les géants de la tech, et il y a une petite histoire derrière chacune des dates sélectionnées.

Les emojis ne sont pas les mêmes partout. Pour chaque émoticône, le Consortium Unicode (l’organisation privée qui s’assure d’une uniformisation des caractères) donne les grands axes qu’il est nécessaire de suivre. Par exemple, l’emoji salade doit être « une salade dans un bol avec de la laitue verte et d’autres ingrédients, comme de la tomate, des oignons rouges et des olives noires », mais rien n’empêche d’y rajouter du concombre comme l’a fait Apple, ou un œuf sur Android — Google l’a ensuite retiré pour être « plus inclusif ».

Pour l’emoji calendrier, chaque plateforme a donc le choix, tant qu’elle respecte cette consigne : « Une seule date sur un calendrier. Elle est généralement illustrée par une page blanche et carrée, qui a été arrachée d’un calendrier de bureau, qui affiche le mois (souvent par abrégé et surplombé d’un bandeau supérieur bleu ou rouge) et le jour », peut-on lire sur l’excellent site spécialisé emojipedia.

Il convient de noter qu’il existe non pas un, ni deux, mais trois emojis calendrier différents. Ils sont surnommés « calendrier » (📅), « calendrier à effeuiller »( 📆) et « calendrier à spirales » (🗓). Ce dernier n’affiche jamais de date, tandis que les deux autres montrent généralement la même… sauf dans un cas que nous abordons plus bas.

Voici donc à quoi correspondent les dates que vous voyez le plus souvent sur l’emoji calendrier.

17 juillet

Le 17 juillet correspond au jour du lancement de l’iCal, le calendrier d’Apple, le 17 juillet 2002. Il s’affiche donc naturellement sur les appareils Apple.

Cette date a ensuite été choisie pour devenir la journée internationale de l’emoji, ce qui a poussé plusieurs autres plateformes à la sélectionner pour illustrer l’emoji calendrier, comme Google et Samsung. On le voit aussi sous cette forme sur des plateformes comme Slack. La couleur du bandeau supérieur est bleue ou rouge.

24 février

La date du 24 février est utilisée uniquement par WhatsApp car elle correspond au lancement de la première version de la messagerie chiffrée. Le 24 février 2009, Brian Acton et Jan Koum, deux anciens employés de Yahoo !, ont incorporé WhatsApp à iOS et Android en Californie. Facebook a ensuite racheté WhatsApp le 19 février 2014.

14 mai

Le 14 mai correspond à l’anniversaire de Mark Zuckerberg : cette date été choisie par Facebook pour s’afficher sur l’emoji calendrier classique lorsque l’on publie sur le réseau social. Mais Facebook s’est amusé avec le deuxième emoji calendrier, dit calendrier à effeuiller. Celui-ci donne une autre date : le 4 février, qui est celle de la mise en ligne du site TheFacebook.com pour la toute première fois en 2004.

21 mars

Le 21 mars s’affiche pour l’emoji calendrier sur Twitter. Ce n’est pas un hasard : il s’agit de la date du tout premier tweet de Jack Dorsey, le fondateur du réseau social, le 21 mars 2006. Évidemment, si vous utilisez Twitter sur votre iPhone, vous verrez l’emoji version « Apple » : on peut observer l’emoji Twitter sur la version desktop du réseau social.

