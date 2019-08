Les TV OLED c'est toujours cher mais quand il y a un joli rabais, il est dommage de passer à côté. Vous pouvez vous procurer le superbe téléviseur OLED 55 pouces LG 55E8, pour seulement 1 349 euros au lieu de plus de 2 000.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Il y a les téléviseurs, et puis il y a les téléviseurs OLED. C’est aujourd’hui cette technologie qui propose la meilleure qualité d’image, notamment grâce à son contraste considéré comme infini. Les TV sont en revanche plus chers que la moyenne, sauf en cas de promotion comme avec l’excellent LG OLED 55E8 proposé à 1 349 euros chez Cdiscount contre 2 290 lors de son lancement. Ça reste cher, mais c’est tout de même presque 1 000 euros de réduction.

Sorti en 2018, le 55E8 est un téléviseur d’une diagonale de 55 pouces, utilisant un dalle OLED UHD / 4K. Ce modèle « E » reprend les bases techniques du célèbre C8 longtemps considéré comme le meilleur TV du marché et opère quelques ajustements esthétiques. Le design général a été légèrement revu, notamment au niveau du pied, plus court et donc plus discret, les bordures ont également été affinées.

Pas de changement côté image et technique avec toujours du HDR 10 ou le processeur α9 qui optimise mieux les images en mouvement. Le téléviseur pêche en revanche sur le son : les haut-parleurs intégrés ne sont pas extraordinaires, on conseillera aux amatrices et amateurs de se tourner vers une barre de son dédiée (et pourquoi pas un vrai système Hi-Fi).

La connectique est sans surprise complète avec notamment 4 ports HDMI, une sortie jack, Ethernet et du Wi-Fi pour accéder aux fonctionnalités SmartTV. Bref, tout ce que l’on est en droit d’attendre d’un TV haut de gamme. Si vous souhaitez investir dans un vrai bon téléviseur, c’est l’occasion de le faire à prix réduit.

Ce qu’il faut retenir du LG OLED 55E8

Un écran OLED 55 pouces UHD / 4K et HDR 10 ;

Les bases techniques de l’illustre 55C8 ;

La partie audio aurait pu être un peu mieux travaillée ;

Le LG OLED 55C8 est proposé à 1 349 euros sur Cdiscount dans la limite des stocks disponibles.