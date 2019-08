Il existe des dizaines de solutions pour améliorer la couverture Wi-Fi de votre maison. Mais deux seulement sont vraiment de qualité, le Google Wi-Fi et le Netgear Orbi. Le kit démarrage de ce dernier est disponible aujourd'hui à 189 euros sur Amazon

Le bon plan

Il y a pléthore de solutions réseau pour étendre votre Wi-Fi domestique sur le marché. Elles oscillent souvent entre le pas génial et le correct, mais deux se distinguent de la masse : le Google Wifi et le Netgear Orbi. Le kit de démarrage de ce dernier qui comprend le routeur et un satellite est remisé à 189 euros dans le cadre d’une vente flash Amazon. Profitez-en rapidement, car les stocks partent vite.

Ils fourniront un réseau Wi-Fi unique et remplaceront ainsi habilement le réseau fourni par votre box qui, bien souvent, est un peu… moisi.

Système haut de gamme, il prend en charge les dernières normes réseau, dont le Wi-Fi 5 « ac ». Pas de Wi-Fi « ax » — ou Wi-Fi 6 — en revanche : la norme commence à peine à se développer et elle ne sera vraiment démocratisée qu’en 2021. Vous avez le temps, d’autant qu’Orbi propose déjà des débits allant jusqu’à 1 300 Mb/s théoriques, largement de quoi tirer parti de votre abonnement fibre optique.

L’ensemble a le mérite d’être relativement esthétique et ne devrait pas trop jurer avec votre intérieur. On apprécie enfin la configuration simple avec les outils de Netgear. Nous en avons configuré plusieurs et cela n’a guère pris plus de 5 minutes. Ce kit de démarrage permet théoriquement de couvrir 250 m2. En pratique, c’est un peu moins, mais si cela ne suffit pas vous pourrez très facilement ajouter un nouveau satellite au réseau existant.

Pourquoi recommande-t-on le Netgear Orbi ?

Une solution réseau solide ;

Facile à configurer ;

Plutôt esthétique.

Le kit de démarrage Netgear Orbi est proposé à 189 euros sur Amazon dans le cadre d’une vente flash au lieu de 249 euros lors de sa sortie.