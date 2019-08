Que vous soyez photographe, possesseur de Switch ou d’un smartphone au stockage limité, une carte microSD vous rendra toujours service. Aujourd'hui, offrez-vous 64 Go de stockage supplémentaire pour seulement 8,79 euros.

Si vous avez besoin d’étendre le stockage de smartphone, de votre Switch ou de prendre plus de photo avec votre APN, c’est le moment d’investir dans une carte microSD. Amazon propose aujourd’hui une carte SanDisk Ultra de 64 Go à seulement 8,79 euros. Si bon marché que vous devriez en acheter deux d’un coup.

Plus précisément, il s’agit d’une carte certifiée A1 ce qui veut dire qu’elle dispose des caractéristiques nécessaires à la bonne exécution des applications, c’est surtout utile sur smartphone, mais votre Switch sera aussi contente de l’apprendre. Elle est ainsi capable — a minima — d’effectuer 1500 entrées/sortie par seconde (IOPS) en lecture, et 500 en écriture, en plus d’un débit de 10 Mo/s. En pratique, elle va plus haut, SanDisk revendique par exemple des transferts jusqu’à 100 Mo/s, dans des circonstances idéales.

Elle est également Classe 10 et UHS 1. Vous pouvez ainsi classe 10, elles offrent également la possibilité d’enregistrer des vidéos en Full lHD depuis un smartphone ou un appareil photo sans aucun problème. Ses performances devraient lui permettre d’enregistrer de la 4K également, mais ce n’est pas garanti.

Cette version 64 Go est livrée avec un adaptateur SD pour l’utiliser dans un APN et la connecter ensuite facilement sur votre ordinateur… s’il possède un lecteur intégré. Pas comme les derniers MacBook par exemple.

La carte microSD SanDisk Ultra de 64 Go est aujourd’hui disponible à 8,79 euros sur Amazon.