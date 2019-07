Amazon propose de nombreuses réductions sur les ordinateurs portables pendant les Prime Day. Pour vous éviter de longues heures de délibération, voici les meilleurs.

La rentrée n’est finalement pas si loin : pourquoi ne pas profiter des réductions des Prime Day pour vous offrir un laptop en prévision ? Nous avons sélectionné les offres qui nous semblent les plus judicieuses, pour tous les budgets. MacBook Air Retina, Dell XPS 13, Surface ou même Chromebook : faites votre choix.

Prime Day : les laptops top

MacBook Air Retina 2018 — 1 035 euros

Le MacBook Air Retina 2018 vient tout juste d’être remplacé, mais il n’en reste pas moins une excellente machine dans sa première version. Amazon propose la version de base à 1 034 euros. Elle intègre un processeur Intel Core i5 à 1,6 GHz, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en plus de l’écran Retina 13 pouces et du capteur TouchID. L’ordinateur de bureautique par excellence pour bénéficier de tous les avantages de macOS.

Dell XPS 13 — 979 euros

Seul vrai rival du MacBook Air pendant de longues années, le Dell XPS 13 est proposé à 979 euros pendant les Prime Day au lieu de 1 399 euros habituellement. Il s’agit du modèle avec un Core i5 (8e Gen), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il arbore évidemment toujours son formidable écran 13 pouces Full HD aux bordures réduites à peau de chagrin.

Surface Pro 6 — 699 euros

Le convertible de Microsoft atteint un prix très intéressant pendant les Prime Day. Généralement au dessus de la barre de 900 euros, la dernière version de l’ardoise / PC tombe à 699 euros pour un Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stackage. Franchement pas mal pour le seul ordinateur hybride que l’on peut vraiment recommander. Notez qu’il s’agit de la version « nue », sans les accessoires.

Acer Chromebook CB3 — 244 euros

Si vous avez un budget limité, la solution du Chromebook sera toujours meilleure qu’un PC moisi au même prix. On vous recommande ce Chromebook CB3 d’Acer qui tombe au prix plancher de 244 euros au lieu de 349 pendant les Prime Day. Il est très basique, mais grâce à la légèreté de ChromeOS vous aurez une bonne machine à écrire. Et son écran Full HD de 14 pouces permettra de regarder Netflix dans des conditions décentes. Pas pendant les cours cependant.