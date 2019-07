Ce 3 juillet 2019, Facebook a connu une panne mondiale (y compris pour ses filiales Instagram et WhatsApp). Les images ne s'affichaient plus... révélant alors les tags associés automatiquement à vos photos.

Plus aucune image ni vidéo ne s’affichait pendant plusieurs heures sur Facebook, Instagram et Whatsapp, ce mercredi 3 juillet 2019. Au-delà de la gêne pour les internautes, cette panne s’est traduite par un résultat étonnant : que ce soit sur Facebook ou Instagram, un court texte venait remplacer toute image.

Comme on peut le voir dans le tweet ci-dessous, il s’agissait d’une suite de tags décrivant les caractéristiques de la photo : « L’image peut contenir : 1 personne, souriante, assise, chaussures, montagne, extérieur et nature ».

Want a glimpse into @facebook ? Take a look at the tags on my photos. These aren't things we generally see. It's kinda creepy TBH pic.twitter.com/Q8nWjiy6tZ

— VP of Dad Jokes (@DunlapSports) July 3, 2019