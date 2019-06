Humanoid Content - il y a 1 heure Tech

Les soldes d'été ont démarré et Cdiscount propose des belles promotions sur de nombreux articles : MacBook Air, iPad, Consoles de jeu et bien d'autres, retrouvez les meilleures offres du marchand.

Les soldes d’été commencent ce mercredi 26 juin et prendront fin le 6 août. Retrouvez ci-dessous notre sélection des meilleurs offres chez Discount.

MacBook Air Retina Le MacBook Air Retina à 1 099 euros

C’est sans doute l’une des offres les plus intéressantes de ces soldes d’été 2019 : Cdiscount propose un rabais de 250 euros sur le MacBook Air Retina 13 pouces qui voit ainsi son prix tomber à 1 099 euros. Eh oui, on parle bien du dernier modèle d’Apple sorti à l’automne dernier.

Il s’agit de la configuration de base du célèbre ordinateur portable avec le performant processeur Intel Core i5 double cœur à 1,6 GHz accompagné par 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. On retrouve également le nouveau clavier « papillon », mais sans les problèmes de touches qui se bloquent ainsi que le capteur d’empreintes digitales TouchID très pratique au quotidien.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

L’écran Retina de toute beauté

Un format compact à transporter partout

Le capteur TouchID qui facilite la vie

Vendu habituellement 1349 euros, le MacBook Air Retina est disponible chez Cdiscount pour seulement 1099 euros pendant les soldes.

iPhone XR L’iPhone XR à 679 euros

L’iPhone XR est en ce moment l’iPhone au meilleur rapport qualité/prix, même lorsqu’il est à son prix officiel de 855 euros. Chez Discount, il est proposé pendant les soldes à 679 euros. C’est une très bonne affaire.

L’iPhone XR est un peu l’iPhone XS expurgé de ses caractéristiques non essentielles. Plutôt qu’un écran OLED, retrouve une dalle LCD d’excellente facture de 6,1 pouces. Il hérite en revanche du très puissant processeur A12 Bionic et de la technologie de reconnaissance faciale FaceID.

La partie photo s’articule autour d’un unique capteur de 12 mpx qui donne des clichés que presque aucun smartphone mono n’arrive à égaler. Le smartphone tourne bien évidemment sous iOS 12 et sera mise à jour vers iOS 13. Notons enfin une autonomie supérieure à la moyenne, un point ô importante pour un smartphone.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

L’iPhone au meilleur rapport qualité/prix

C’est le meilleur écran LCD du marché

Des photos et une autonomie au-dessus de la moyenne

l’iPhone XR est disponible chez Cdiscount pour 679 euros pendant les soldes d’été 2019. Uniquement sur le modèle noir.

Dyson V8 L’Aspirateur Dyson V8 à 349 euros

Cdiscount n’oublie pas la maison en proposant l’un des aspirateurs-balais phare de Dyson : le V8 Motorhead. Il est affiché pendant les soldes à 349 euros au lieu de 429 habituellement chez l’e-commerçant.

Cette version Motorhead n’a que les accessoires essentiels, mais dispose de toutes les innovations amenées sur la série V8. Cela comprend une autonomie améliorée à 40 min ainsi que l’éjecteur hygiénique en plus d’un moteur plus silencieux que la génération précédente.

La puissance est au rendez-vous avec 115 Air Watt pour la position la plus puissante. Si vous n’avez pas besoin d’autant, il est aussi capable de fonctionner à 22W. Toujours sans-fil, toujours sans sac, et toujours livrer avec sa station de recharge.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

La qualité Dyson

Sa grande autonomie de 40 minute

Les joies des aspirateurs sans-fil

Le Dyson V8 Motorhead est proposé à 349 euros au lieu de 429 habituellement chez Cdiscount.

Xbox One S 1 To Xbox One S 1 To + Forza Horizon 4 à 169 euros

Les consoles ne sont pas en reste pour ces soldes d’été 2019 chez Cdiscount avec un Pack Xbox One S 1 To + Forza Horizon 4 à 169 euros. C’est 110 euros de moins que le tarif habituel pour la console de Microsoft avec le célèbre jeu de course.

La Xbox One S est la seconde version de Xbox One, dans un format réduit de 40 %. Plus discret dans le salon. Elle embarque les mêmes caractéristiques techniques que la console originale. Une bonne façon de découvrir l’univers Xbox et ses excellents jeux à prix réduit.

Cela coïncide en plus parfaitement avec l’arrivée du Xbox Game Pass Ultimate, toujours disponible à moitié prix grâce à une petite astuce. D’ici quelques mois, la console pourra également profiter du projet xCloud.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Une Xbox One S et un jeu à un très bon prix ;

Elle pourra accueillir les services actuels…

… et futurs de Microsoft.

Le Pack Xbox One S 1 To + Forza Horizon 4 à 169 euros est disponible chez Cdiscount.

Chromebook HP 14 pouces Le Chromebook HP 14-ca004nf à 179 euros

Il n’y a pas que Windows et macOS dans la vie, il y a aussi ChromeOS. Affiché à 269 euros lors de sa sortie, le Chromebook HP 14-ca004nf était une bonne solution d’entrée de gamme. À 179 euros c’est un choix vraiment un judicieux pour qui veut un ordinateur simple à très bas prix.

Le Chromebook HP 14-ca004nf dispose d’un écran d’une diagonale de 14 pouces LCD IPS qui affiche une définition Full HD, de quoi travailler ou consommer du contenu dans de bonnes conditions. La machine est propulsée par un processeur Intel Celeron N3350 épaulé par 4 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Une configuration légère, mais suffisante pour faire tourner ChromeOS car il surtout pensé pour fonctionner avec le renfort des services cloud de Google. Cela suffira pour des tâches bureautiques ou regarder des films sur Netflix. Contrairement à Windows, vous aurez en revanche un choix d’application beaucoup plus restreint. L’ordinateur se recharge via USB-C, son autonomie annoncée est de 10h.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Un ordinateur portable simple

Mais avec un bel écran IPS de 14 pouces

ChromeOS, léger et pratique pour des tâches bureautiques

Le Chromebook HP 14ca004nf est disponible à 179 euros sur Cdiscount.

PS4 Slim 1To Sony PS4 1 To + Manette + 2 jeux à 349 €

Toujours sur les consoles, ce Pack PS4 Slim + une manette + Fifa 19 + GTA V à 349 euros est assez intéressant. La PS4 Slim 1 To est souvent proposée en bundle avec un jeu à ce prix, ici vous avez un jeu ainsi qu’une deuxième manette.

Les jeux ne sont en plus pas franchement des fonds de catalogue avec le dernier FIFA en date et le célébrissime GTA V. Un pack sympathique pour vivre la saison 2019 – 2020 de la PS4 qui s’annonce riche. Cela commencera à l’automne avec le très attendu Death Stranding d’Hideo Kojima, le créateur de la série Metal Gear Solid.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

C’est une PS4 ;

Avec deux très gros jeux et une manette ;

Faut-il vraiment en dire plus ?

Le Pack PS4 Slim 1 To + une manette + FIFA 19 + GTA V est disponible à 349 euros chez Cdiscount.

Cdiscount à Volonté N’oubliez pas Cdiscount à volonté !

Pour être livré rapidement pendant les soldes, mais pas seulement, vous pouvez vous abonner à Cdiscount à Volonté ou CDAV pour les intimes. Cet abonnement à 29 euros par an, soit à peine plus de deux euros par mois, a quatre avantages principaux.

D’abord, la livraison est gratuite une sélection de produits vendus et expédiés par Cdiscount dont tous ceux qui ne dépassent pas 20 Kg et 1,70 mètre dans toutes les dimensions à partir de 10 euros d’achat. La livraison est par ailleurs disponible en 1 jour ouvré si la commande est passée avant 14 heures. Vous avez également accès des promotions exclusives.

Ensuite, Cdiscount vous donne un stockage illimité pour vos photos sur le Cloud Cdiscount. Si vous êtes amateur de presse, Cdiscount à Volonté donne accès à offre pléthorique de titres de presses le Kiosk.