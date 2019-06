Ce n'est pas encore la version tout à fait définitive du nouveau Terminal Windows, mais le logiciel peut d'ores et déjà être téléchargé depuis le Microsoft Store.

Envie de découvrir avant l’heure le tout nouveau Terminal Windows ? Vous pouvez dès à présent vous rendre dans la boutique de Microsoft pour télécharger le logiciel. Depuis le 21 juin, une préversion est mise à disposition des internautes en attendant sa sortie officielle. Il faudra toutefois s’armer de patience : la version 1.0 du Terminal Windows ne doit arriver… que cet hiver.

Le nouveau Terminal Windows a été annoncé ce printemps, lors de sa conférence dédiée aux développeurs. Construit selon les principes de l’open source (une page GitHub est dédiée au projet), l’outil rassemble dans une même interface diverses interfaces en lignes de commande de Windows (l’invite de commande classique, mais aussi PowerShell et WSL — Windows Subsystem for Linux).

Plusieurs pré-versions avant la sortie finale

Dans les faits, il était déjà possible de faire fonctionner le Terminal Windows, en récupérant le code source de GitHub. Cependant, cela manquait de convivialité. Maintenant qu’il est sur le Microsoft Store, l’outil est plus facile d’accès — même si l’on suppose que celles et ceux qui ont besoin de se servir d’un tel programme sont tout à fait capables de se débrouiller même sans programme compilé.

D’ici la sortie de Windows Terminal 1.0, plusieurs versions intermédiaires seront poussées sur le Microsoft Store. Kayla Cinnamon, en charge du projet, précise que les mises à jour devraient être régulières et fréquentes. Pour l’heure, « ses principales caractéristiques comprennent l’affichage de plusieurs onglets, la prise en charge des caractères Unicode et UTF-8, un moteur de rendu de texte accéléré par la carte graphique et des thèmes, styles et configurations personnalisés », indique Microsoft.

Pour récupérer le Terminal Windows sur votre PC, celui-ci doit fonctionner avec Windows 10 (version 18362.0).