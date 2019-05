AMD a levé le voile sur la troisième génération de processeurs Ryzen.

AMD a envie de marquer les esprits lors du salon Computex. À l’occasion de ses 50 ans, le constructeur a annoncé la troisième génération de ses processeurs Ryzen, connus pour leur rapport performance/prix imbattable face aux solutions proposées par l’ogre Intel. Dans un communiqué publié le 26 mai 2019, on découvre une gamme composée de six CPU, avec des prix qui s’étalent de 199 à 499 dollars.

Basées sur l’architecture Zen 2 et gravées en 7 nm, ces puces sont annoncées 15 % plus performantes en termes d’instructions par cycle d’horloge. AMD n’a pas peur de se frotter au jeu des comparaisons : son Ryzen 9 3900X ferait mieux que le Intel Core i9 9920X, pourtant vendu deux fois plus cher et plus énergivore. Bref, la stratégie reste la même : proposer des CPU abordables mais performants.

Jusqu’à 12 cœurs

Voila comment se dessine la gamme AMD Ryzen en 2019 :

Cœurs/Threads TDP Boost/Fréquence Cache Prix Disponibilité 3900X 12/24 105W 4.6/3.8 Ghz 70 499 $ Juillet 2019 3800X 8/16 4.5/3.9 Ghz 36 399 $ 3700X 65W 4.4/3.6 Ghz 329 $ 3600X 6/12 95W 4.4/3.8 Ghz 35 249 $ 3600 65 W 4.2/3.6 Ghz 199 $

À noter que Acer, Asus, HP ou encore Lenovo ont déjà frappé à la porte de AMD pour concevoir des PC gaming avec des processeurs Ryzen.

Côté GPU, AMD a levé le voile sur une nouvelle architecture baptisée RDNA et pensée pour le jeu vidéo sur PC et console (coucou la PlayStation 5), ainsi que pour le cloud (coucou Google Stadia). Autant d’arguments qui auront de la force pour les clients « business » du géant, qui sont aujourd’hui l’une de ses principales sources de revenus, étant le seul à proposer des solutions à la carte. Le but est bien évidemment de faire mieux que la génération actuelle en termes de performance, de puissance et de consommation. Par rapport à la plateforme GCN, AMD table sur des performances 1,5 fois supérieures, promettant une latence réduite. Sur une démo de Strange Brigade, la carte graphique RX 5700 a atteint les 100 fps, battant la RTX 2070 de Nvidia.

AMD en dira davantage sur ses futurs GPU à l’occasion d’une conférence organisée dans le cadre de l’E3 2019. Cette année, Numerama y sera.

