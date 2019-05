Triste jour : Grumpy Cat est mort. Le monde des mèmes perd une de ses stars.

C’est l’un des mèmes les plus populaires et utilisés de tous les temps et il avait pour cœur une adorable chatte… tirant la tronche. Avait, car ce 17 mai 2019, Grumpy Cat est mort. La famille de la chatte a publié sur Twitter une annonce, qui confirme le décès du félin aigri. « Nous sommes profondément attristés d’annoncer la disparition de notre Grumpy Cat adoré. Malgré les soins des meilleurs professionnels et de sa famille qui l’aime, Grumpy a subi les complications d’une infection urinaire qui a été trop grave pour qu’elle récupère. Elle est morte paisiblement le mardi 14 mai, dans les bras de sa mère Tabatha. »

Some days are grumpier than others… pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019

Le communiqué poursuit en rappelant que Grumpy Cat a été un mème faisant sourire des milliers de gens. Il avait été publié par un utilisateur de Reddit en septembre 2012. Ce mème en puissance avait alors été vu plus d’un million de fois en 48h sur le service d’hébergement d’image Imgur.

Après la publication de la photo de ce chat tirant la tronche, le web de l’époque qui riait avec des mèmes mêlant des punchlines en police Impact et des figures en photo ou en dessin avait fait de Grumpy Cat la mascotte des ronchons. Le mème riait de situations humaines ou s’amusait des histoires de chat. Dans le monde où les lolcats étaient des chats amusants dans toutes circonstances, Grumpy Cat s’imposait comme le pendant énervé et pas content.