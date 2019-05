Grumpy Cat était une chatte heureuse et joviale derrière son masque grincheux.

Le 14 mai 2019, Grumpy Cat, la chatte la plus célèbre du web, est décédée. L’annonce le 17 mai a fait rejaillir tout un pan de la culture mème dans les esprits nostalgiques de l’époque où l’humour se faisait avec des animaux et 4 mots en Impact blanc avec un liseré noir. Celle qui s’appelait officiellement Tardar Sauce et qui a donné son visage à Grumpy Cat a été un sujet de curiosité avant d’être un phénomène.

Quand les premières photos de Grumpy Cat ont été publiée sur Reddit, des utilisateurs ont bien évidemment crié au fake : certes, on sait que les chats peuvent passer du ronron au ronchon pour une caresse de trop, mais comment un félin pouvait-il avoir cette tête si bougonne, avec un sourire inversé ?

Après la publication de plusieurs photos par sa famille, le web a été convaincu que le chat avait bien ce museau, mais une question restait : pourquoi ? La réponse a été donnée par la famille qui a toujours pris soin de Grumpy Cat. Le visage de Tardar Sauce associé à sa petite taille est « très probablement dû au nanisme du félin. Son derrière oscille quand elle marche également pour cette raison ». Contrairement à ce que des internautes ont spéculé, Tardar Sauce n’est pas un produit d’élevage et sa famille ne cherchait pas à obtenir un chat qui aurait ces caractéristiques. En effet, le nanisme chez les animaux est parfois recherché par des éleveurs qui cherchent à créer des animaux plus petits. Ce n’est pas non plus un chat munchkin.

Anecdote amusante, la famille de Grumpy Cat affirme qu’elle a toujours été une chatte normal, très peu affectée par sa condition, très joviale et heureuse malgré son look : c’est son frère Pokey qui est le plus grincheux des deux.