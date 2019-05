Le service « bien-être numérique », qui accompagne les personnes voulant lâcher un peu leur smartphone, aurait un impact négatif sur les performances des smartphones. C'est ce que déclarent plusieurs internautes.

D’aucuns diront sans doute que c’est un comportement cohérent avec le but poursuivi par le service « bien-être numérique », qui cherche à vous convaincre de lever le pied avec votre smartphone. À en croire plusieurs témoignages d’internautes apparus mi-mai sur Reddit, repris par The Verge, cette application (Digital Wellbeing, en anglais) aurait un impact négatif sur les performances du terminal quand elle est active.

Les commentaires au sujet de l’effet de ce service sont partagés. Certains disent que sa désactivation redonne un super coup de jus au téléphone, décrivant un changement très net. D’autres retours d’expérience vont aussi dans ce sens, mais sont plus modérés : ils admettent une amélioration dans le confort d’usage, avec une fluidité retrouvée, sans ralentissement ni blocage.

Détox numérique

Le service « bien-être numérique » a été annoncé avec l’arrivée Android Pie, la neuvième version majeure du système d’exploitation mobile de Google. Il comporte des services pour aider l’utilisateur à gérer le temps qu’il passe sur son téléphone. Il indique le temps d’utilisation par application, le nombre de fois que le mobile a été déverrouillé, la fréquence de réception des notifications.

L’utilisateur peut également demander au service d’être plus actif, en fixant une limite de temps par jour et par application. Il est aussi possible de mettre en place une stratégie pour préparer à se déconnecter, notamment le soir avant d’aller se coucher, grâce à un mode sommeil (coupure des notifications, éclairage nocturne, bascule dans un mode d’affichage en nuances de gris).

Il parait difficile de croire en tout cas que la dégradation des performances ressentie par les utilisateurs, qui semble être plus ou moins prononcée selon les cas de figure, soit une fonctionnalité normale du service Digital Wellbeing — ce qui pourrait potentiellement avoir du sens pour aider à « décrocher ». Pour qu’elle soit acceptable, il aurait fallu la documenter et annoncer la couleur d’emblée.

Si vous êtes propriétaire d’un smartphone de la gamme Pixel avec Android 9 à bord, il est possible de demander la désactivation du « bien-être numérique ».

Rendez-vous dans les paramètres du smartphone — via la roue crantée — et rendez-vous à la ligne adéquate. Cliquez sur les boutons de suspension verticaux en haut à droite et optez pour la coupure de l’accès. Faites de même sur l’écran suivant, en désactivant l’option qui valide l’autorisation d’accès. Google n’a pas encore fait de commentaire concernant l’effet négatif qu’aurait le service.