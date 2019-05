On vous le répète tous les jours : vos mots de passe sont la chose la plus importante de votre vie numérique. Il y a deux façons de les protéger. La première nécessite une bonne discipline et de suivre des techniques pour tout retenir de tête. La seconde consiste à opter pour un gestionnaire de mots de passe qui promet de faire tout cela à votre place.

Renforcer ses mots de passe

D’accord, vous avez pris le temps de lire nos nombreux articles sur la façon d’élaborer correctement un mot de passe et vous êtes désormais capable de créer des identifiants inviolables. Mais par paresse ou tout simplement parce que vous n’avez pas une mémoire parfaite, vous réutilisez ou modifiez légèrement vos anciens sésames. C’est humain.

La première fonction d’un gestionnaire de mot de passe consiste tout simplement à générer des mots de passe longs et complexes, dont la longueur et le contenu peuvent être modifiés à la volée. Dashlane permet d’en générer suivant des règles strictes : pas de caractères ambigus (ces fameux 0 et o), des chiffres ou des lettres, des symboles ou aucun symbole, jusqu’à 28 caractères maximum.

Il suffit ensuite de copier et de coller cette combinaison à la place de son ancien mot de passe. Alors oui, vous ne retiendrez jamais « k6E4S8jBGFzdczvzEF_ ». Mais c’est là qu’entre en jeu la magie du gestionnaire de mot de passe : il va tout retenir pour vous. Et surtout les ressortir automatiquement dans les applications ou dans votre navigateur quand vous en aurez besoin.

Un seul mot de passe à retenir (et une app à installer)

« D’accord, mais je fais quoi de mes super mots de passe savamment élaborés ? », peut-on effectivement demander. Eh bien protéger le compte Dashlane, puisque c’est le principe du mot de passe maître, celui qui protège tous les autres mots de passe contenus dans l’application.

Ce mot de passe maître, c’est le seul qu’il sera nécessaire de retenir, puisque c’est le seul dont vous aurez besoin une fois que le gestionnaire de mot de passe est installé. Ce dernier peut prendre trois formes :

Un client Mac ou Windows. Dans ce cas, il peut tout stocker derrière le mot de passe maître les mots de passe du navigateur, mais aussi des données personnelles (des documents), des cartes de paiement, voire des documents d’identité.

Une extension pour navigateur . Les extensions (pour Chrome, Firefox, Safari, etc.) permettent aussi bien de générer des mots de passe, que d’en retenir de nouveaux, mais aussi de remplir les champs d’identification automatiquement sur les sites web

. Les extensions (pour Chrome, Firefox, Safari, etc.) permettent aussi bien de générer des mots de passe, que d’en retenir de nouveaux, mais aussi de remplir les champs d’identification automatiquement sur les sites web Une application mobile. Elle est identique en tout point au client pour ordinateur, mais ajoute une possibilité supplémentaire : elle permet de renseigner les champs d’identification des applications installées sur le téléphone.

En bref, il suffit d’entrer ses mots de passe une fois sur le gestionnaire, puis d’installer l’application ou l’extension sur un autre appareil pour retrouver tous ses mots de passe automatiquement — tout est synchronisé. Le gestionnaire s’occupera alors de repérer les champs de connexion/saisie du mot de passe et de les remplir automatiquement pour vous. Simple et efficace.

Modifier ses mots de passe en un clic et être alertés des failles

Certains gestionnaires de mots de passe vont plus loin que la simple gestion des mots de passe. C’est le cas de Dashlane, qui propose aux sites web et aux applications d’utiliser son API. C’est le cas de Fnac.com, du Figaro ou de Reddit. Dans ce cas, une fois ses identifiants entrés dans Dashlane, il suffit de cliquer sur un bouton pour modifier automatiquement son mot de passe, sans passer par la case réinitialisation directement sur le site.

Autre service proposé par Dashlane : une fois les mots de passe importés dans son client ou son application, ceux-ci vont être analysés. Quels sont les mots de passe qui sont trop faibles et donc dangereux ? Quels sont ceux qui ont été réutilisés trop souvent ? Quels services ou applications ont été victimes d’une fuite de données ou d’un piratage ? Dashlane va alors les classer et vous recommander de les changer rapidement.

Dashlane va d’ailleurs encore plus loin et propose à l’utilisateur d’entrer une ou plusieurs adresses email afin de vérifier régulièrement qu’elles ne se retrouvent pas dans des fichiers de données piratées ou sur des sites récemment attaqués. Le cas échéant, une notification prévient l’utilisateur qu’il doit modifier le mot de passe correspondant rapidement.

Être serein et ne plus se demander si on est victime d’un énième hack

Les bons gestionnaires de mots de passe sont souvent payants. Dans le cas de Dashlane, il existe une version gratuite, toutefois limitée à un seul appareil (aucune synchronisation entre plusieurs appareils n’est donc possible) et à 50 mots de passe. C’est surtout l’occasion de s’essayer à un tel logiciel et de comprendre le confort et la sérénité qu’il apporte.

La version Premium de Dashlane ne coûte que 3,33 euros par mois, soit un peu moins de 40 euros par an. Avec cette version, il n’y a plus aucune limitation quant au nombre d’appareils ou de mots de passe, et Dashlane peut aussi stocker des données confidentielles comme des numéros de carte bleue ou des passeports. Un VPN est également disponible pour se protéger contre les vols de données sur les réseaux Wi-Fi publics.

Notez pour finir que Dashlane propose aux lecteurs de Numerama une réduction de 10 % sur l’abonnement annuel en entrant le code numerama au moment de payer. Celui-ci passe alors au prix de 35,96 euros. Par ailleurs, il est possible d’essayer gratuitement la version premium de Dashlane en suivant le lien ci-dessous.