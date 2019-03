Commercialisé à 855 euros sur l'Apple Store, l'iPhone XR est aujourd'hui disponible à 699 euros sur Amazon. Une très belle offre.

Le bon plan

Mise à jour : Malheureusement, les stocks sont maintenant écoulés. Cependant, on le retrouve au même prix sur eBay !

L’iPhone XR, le smartphone au meilleur rapport qualité/prix d’Apple du moment profite d’une belle baisse de prix sur Amazon de 155 euros dans sa version noire avec 64 Go de stockage. Une excellente offre pour ceux qui aimeraient profiter de la nouvelle génération des célèbres smartphones d’Apple.

Loin d’être une simple version « Lite » de l’itération XS (et XS Max), cet iPhone XR possède des tas arguments. Il ne propose pas un design aussi tape-à-l’œil que ses grands-frères, mais il impose son style avec des couleurs peu conventionnelles (noir, blanc, corail, jaune, bleu et rouge), un peu ce que faisait l’iPhone 5C à l’époque de sa sortie.

L’iPhone XR embarque la nouvelle puce maison du constructeur, le SoC Apple A12 Bionic qui lui permet d’être totalement fluide dans toutes les tâches quotidiennes et de faire tourner les jeux de l’App Store à 60 images par seconde (dont Fortnite).

Il dispose d’un écran borderless LCD de 6,1 pouces avec une encoche destinée au capteur photo frontal de 7 mégapixels et un capteur TrueDepth, utilisé principalement pour Face ID. À l’arrière, on retrouve un dos en verre qui lui permet d’être compatible avec la recharge sans fil Qi (7,5 watts) et un capteur de 12 mégapixels qui lui permet de réaliser d’excellentes photos en mode portrait. Enfin, il s’agit actuellement de l’iPhone le plus autonome du marché : concrètement, vous ne serez pas obliger de le charger tous les jours, même en l’utilisant intensément.

Il tourne actuellement sous iOS 12.1.4 et disposera des prochaines mises à jour de l’OS durant plusieurs années. Pour en savoir plus sur l’iPhone XR, rendez-vous sur notre test complet !

Pourquoi aime-t-on ce smartphone ?

Tout ce que l’on attend d’un iPhone

Un écran LCD incroyable

Des performances et des photos de haute volée

L’iPhone XR dans sa version noire avec 64 Go de stockage passe aujourd’hui à 699 euros au lieu de 855 euros sur Amazon (vendu par Amazon), jusqu’à épuisement des stocks !