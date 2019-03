Avec un prix bien plus attractif que son grand-frère, le Bose QuietComfort 25 version Apple est un casque (filaire) à ne pas négliger grâce à un son de qualité et une réduction de bruit particulièrement efficace. On le trouve aujourd'hui à 149 euros sur Matériel.net.

Le bon plan Vendu à la moitié du prix de son successeur (le QC 35) sur Matériel.net, le casque QuietComfort 25 (version Apple) possède dorénavant un rapport qualité/prix bien plus intéressant qu’à sa sortie. De quoi profiter de la qualité Bose à un tarif avantageux. Le Bose QuietComfort 25 est un casque avec une forme circum-aural pour englober totalement les oreilles de l’utilisateur. Très agréable à porter au quotidien, il intègre un arceau réglable et des oreillettes pivotantes (équipés de coussinets moelleux) pour s’adapter à toutes les morphologies. Avec son système de réduction de bruit active, il élimine les bruits environnants, mais également certaines fréquences parasites qui viennent interférer avec la musique. Un moyen très efficace pour étouffer les bruits lassants du paysage sonore urbain. Il offre d’ailleurs une autonomie très confortable de 25 heures et peut être utilisé en illimité si la fonction de réduction de bruit n’est pas activée. Conçu pour un fonctionnement optimal avec les appareils Apple (iPod, iPhone et iPad), la télécommande et le microphone intégrés au câble permettent de gérer en toute liberté votre musique (réduction de bruit, volume sonore, etc.) et vos appels grâce au mode mains libres. Pourquoi aime-t-on ce casque ? Un design agréable pour toutes les morphologies

L’efficacité de la réduction de bruit

Fonctionne même sans batterie (mais sans réduction de bruit) Le casque Bose QuietComfort 25 (pour Apple) est aujourd’hui disponible à 149 euros sur Matériel.net. Retrouvez le casque Bose QuietComfort 25 à 149 euros

