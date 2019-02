Attractifs, mais onéreux, les iPhone voient rarement leurs prix diminuer pendant les promotions. Mais il existe pourtant une façon de faire des bonnes affaires et d'acheter des iPhone au meilleur prix : faire appel au marché du reconditionné. Electro Dépôt propose justement une sélection d'iPhone reconditionnés à très bon prix.

Electro Dépôt propose une large sélection d’iPhone reconditionnés, pour toutes les bourses, dès 149 euros. Et pas n’importe quels types d’appareils reconditionnés, puisque les iPhone proposés ici sont certifiés A+. Ce grade signifie que les produits sont reconditionnés à neuf et ne comportent aucune imperfection ou trace d’usure. Autant dire qu’il sera très difficile de faire la différence avec un produit neuf.

Les iPhone proposés par Electro Dépôt bénéficient également d’autres avantages : ils sont garantis un an par le commerçant et vendus avec une boîte contenant tous les accessoires d’origine, chargeurs et écouteurs.

Pour vous rendre compte des bonnes affaires que l’on peut faire chez Electro Dépôt, vous pouvez consulter le catalogue en ligne, ou retrouver notre sélection d’iPhone.

L'iPhone X 256 Go L’iPhone X 256 Go à 849 euros

L’iPhone X avait fait sensation lors de sa sortie, et il continue d’être un excellent smartphone. C’est d’abord pour son design que l’iPhone X est remarquable : un cadre en acier fait la liaison entre un dos en verre travaillé et un écran OLED de 5,8 pouces de qualité. Mais l’apparence ne fait pas tout, et Apple le sait. Le SoC A11 Bionic est très performant, et le double capteur photo arrière de 12 mégapixels est capable de merveilles.

Pourquoi recommande-t-on l’iPhone X ?

Un téléphone très puissant qui lui assure une belle longévité

Un double capteur photo excellent

Des finitions exemplaires

Reconditionné mais avec l’aspect d’un produit neuf, cet iPhone X 256 Go est proposé au prix de 849 euros sur Electro Dépôt (contre environ 1 100 euros en neuf) grâce à une offre de réduction de 50 euros. Il dispose d’une garantie d’un an et est vendu avec tous ses accessoires d’origine.

Les iPhone 8 et 8 Plus 64 Go L’iPhone 8 et 8 Plus (64 Go) à partir de 579 euros

Sorti en même temps que l’iPhone X, l’iPhone 8 Plus partage de nombreux points communs avec ce dernier, mais dans un design plus classique, pour ne pas dire rétro. Cet iPhone 8 Plus s’adresse tout particulièrement aux personnes souhaitant un téléphone haut de gamme, mais sans un écran recouvrant toute la face avant de l’appareil.

Pourquoi recommande-t-on l’iPhone 8 Plus ?

Presque aussi bon que l’iPhone X en photo

Une autonomie de haut vol

La puce A11 Bionic, extrêmement puissante

L’iPhone 8 Plus (en version 64 Go) reconditionné A+ est disponible à 689 euros sur Electro Dépôt, alors qu’il est actuellement vendu environ 800 euros neuf. Ce téléphone est fourni avec les EarPods d’Apple et le chargeur officiel de la marque.

Et si la grande taille de cet iPhone 8 Plus vous effraie, sachez qu’il est également disponible dans sa version classique. Parmi les différences, on trouve évidemment la taille, mais aussi la présence d’un unique capteur photo à l’arrière. Ce qui le rendra un peu moins performant pour des photos en mode portrait et en utilisant le zoom.

L’iPhone 8 64 Go est disponible au prix de 579 euros sur Electro Dépôt, reconditionné à neuf.

L'iPhone 7 128 Go L’iPhone 7 128 Go à 399 euros

Avec ses deux ans et demi d’âge, l’iPhone 7 n’est peut-être plus au niveau de ses petits frères, mais il reste encore un excellent appareil de milieu de gamme. La navigation est toujours fluide, et les photos de bonnes factures. Son format compact fait de lui l’un des derniers héritiers des téléphones utilisables à une main. N’oublions pas le bouton Home et son Touch ID, qui tendent à disparaître mais restent très pratiques à l’usage.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Un format en voie de disparition, mais encore apprécié

Tourne sous iOS 12, comme les derniers iPhone

Un bon écran IPS LCD, lumineux et coloré

Avec son prix accessible, l’iPhone 7 est une excellente porte d’entrée pour les personnes souhaitant profiter de l’univers Apple à petit prix. Ici proposé dans sa version 128 Go, et reconditionné au grade A+, il est disponible à 399 euros. Contre 637 euros directement sur le site d’Apple.

L'iPhone 6S 64 Go L’iPhone 6S 64 Go à 299 euros

Alors certes, l’iPhone 6 n’est plus dans sa première jeunesse, mais son prix ici est le même que des téléphones d’entrée de gamme actuels — pour un appareil de grande qualité. Il est d’ailleurs le dernier iPhone de la marque à proposer une prise jack, l’idéal si vous ne souhaitez pas investir dans un casque Bluetooth. Malgré son âge, l’iPhone 6S est loin d’être dépassé puisqu’il profite du dernier système d’exploitation, iOS 12, et ce de manière fluide.

Pourquoi recommande-t-on l’iPhone 6S ?

Un smartphone accessible

Le premier iPhone à profiter du 3D Touch

Un processeur A9 toujours dans le coup

Habituellement disponible aux alentours de 350 euros lorsqu’il est neuf, vous pouvez retrouver l’iPhone 6S 64 Go reconditionné comme neuf à 299 euros sur Electro Dépôt.