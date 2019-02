Reddit est un site de partage de contenus très populaire. On vous explique d'où il tient son nom.

Vous passez vos journées sur Reddit à regarder des vidéos et faire remonter des publications ? Mais savez-vous pour autant pourquoi la plateforme s’appelle Reddit ? On vous l’explique.

Un site lancé en 2005

Reddit a été lancé en 2005. À l’époque, c’était un site surtout consacré aux sujets tech et science. Il s’est ensuite diversifié : aujourd’hui, on y parle d’actualité, on y partage des images et vidéos marrantes et surtout, on y trouve des communautés d’internautes intéressés par les mêmes sujets que nous. Ces sujets sont regroupés dans ce qu’on nomme des subreddit, ou sous-forums en français.

Dans les subreddit, on peut publier à peu près tout et n’importe quoi. Les contenus sont organisés en fonction de leur date de publication mais aussi de l’intérêt des internautes. Ces derniers peuvent, grâce à des flèches, faire remonter une publication, ou au contraire la faire descendre.

Reddit a failli s’appeler Reditt

Si vous êtes fan de Reddit, vous avez peut-être déjà remarqué que ce mot faisait penser à la phrase « Have you read it ? », qui signifie « avez-vous lu ça ? ». Dans un message en ligne publié en 2008, Alexis Ohanian, l’un des co-fondateurs du site, explique que le nom est directement lié à ceci. « Nous savions que le site impliquerait de lire ce qui est nouveau en ligne, alors j’avais passé du temps en classe à penser à des noms de domaine qui incluaient le verbe « read » », raconte-t-il.

C’est dans la bibliothèque de son école que Reddit lui est venu à l’idée. « I reddit [read it] on reddit », se disait-il. Par précaution, et parce qu’il n’arrivait pas à choisir entre les deux, il a également déposé le nom de domaine Reditt.

Lorsqu’Alexis Ohanian a annoncé ce nom à ses proches, tout le monde lui a dit à quel point c’était « horrible ». L’entreprise a du coup passé son premier mois sans avoir de nom officiel. Le cofondateur qui n’arrivait pas à se sortir Reddit de la tête a fini par aller contre l’avis de tous.

Dans leur FAQ, les cofondateurs du site ajoutent que Reddit a un autre sens, qu’ils n’avaient pas remarqué au départ. En latin, « reddit » signifie « render ». Ce terme anglais signifie « soumettre quelque chose à approbation »… ce qui correspond assez bien au fonctionnement du site et aux flèches pour faire remonter ou descendre un contenu.

Vous voulez savoir pourquoi Fortnite s’appelle Fortnite ou pourquoi Netflix s’appelle Netflix ? Rendez-vous dans notre rubrique dédie, en cliquant juste ici.