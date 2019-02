Club Internet est de retour pour une troisième saison de débats ! Le podcast essentiel pour décrypter la tech vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode. Au menu : genre et code informatique.

Désormais, nous vous proposons chaque mois de réfléchir à une question essentielle de l’actualité technologique. Pour mieux comprendre ses enjeux actuels et futurs, nous invitons des spécialistes à venir débattre à notre micro, toujours accompagné.e.s par notre journaliste Nelly Lesage. Ce mois-ci, nous avons convié les chercheuses Isabelle Collet et Frédérique Krupa, pour leur poser une question : le code a-t-il un genre ?

Pour télécharger directement l’épisode, il vous suffit de cliquer ici.

Peut-on dire aujourd’hui que le code n’est pas genré ? Est-il suffisamment abstrait pour pouvoir se prétendre neutre ? Pourquoi les femmes sont-elles moins nombreuses dans la programmation ? Pendant ces cinquante minutes d’émission, nos invitées ont échangé et répondu à nos interrogations.

« Le 0 et le 1 n’y sont pour rien : on met des projections dessus »

Isabelle Collet est informaticienne et maître d’enseignement et de recherche sur les questions de « genre et éducation » à l’université de Genève. En 2006, elle a publié un ouvrage, L’informatique a-t-elle un sexe. Frédérique Krupa est doctorante à l’université Panthéon Sorbonne, spécialisée dans le design industriel et le genre. Elle a présenté en octobre dernier une thèse consacrée aux « jeux vidéo pour filles. »

