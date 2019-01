Google a décidé de ne plus produire le Chromecast Audio, qui permet de streamer de la musique sur une enceinte pas connectée.

Google a décidé d’en finir avec le Chromecast Audio, petit objet à relier à une enceinte ou un système Hi-Fi équipé d’un port jack pour streamer des contenus audio depuis son téléphone, son ordinateur ou sa tablette (grâce à la magie de Chromecast). Le géant de la tech a confirmé la mauvaise nouvelle dans les colonnes d’Android Police le 11 janvier 2019.

« Notre catalogue continue d’évoluer et, aujourd’hui, nous avons une variété de produits pour apprécier les contenus audios. Nous avons donc stoppé la production du Chromecast Audio. Nous fournirons l’assistance pour que les utilisateurs puissent continuer à apprécier leurs morceaux de musique, leurs podcasts, et plus », précise Google. Le Chromecast Audio n’est déjà plus disponible sur la boutique en ligne française tandis qu’il est épuisé sur le site américain (après avoir été bradé à 15 dollars).

Cap sur les produits Home

À une époque où les enceintes connectées se multiplient, le Chromecast Audio est moins indispensable qu’auparavant. Aujourd’hui, un Google Home Mini, un Google Home ou un Google Home Max n’a pas besoin d’un Chromecast Audio pour lire de la musique ou des podcasts — sans parler des nombreuses alternatives proposées par les autres constructeurs (équipées elles-aussi de la technologie Chromecast, au besoin).

À l’avenir, Google ajoutera peut-être un port jack au Home Mini pour en faire un Chromecast Audio 2.0 et justifier un peu plus l’arrêt du produit qui ne manque pas de qualités (rendre intelligente une enceinte qui ne l’est pas). Si vous souhaitez équiper un vieil ampli de ce petit atout moderne, c’est donc le moment.

Rassurez-vous, Google continue de commercialiser le Chromecast (39 euros) et le Chromecast Ultra (79 euros). Ces deux objets permettent de streamer du contenu vidéo via un port HDMI.

Crédit photo de la une : Google Signaler une erreur dans le texte