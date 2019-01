Quelles sont les meilleures offres des soldes d'hiver 2019 ? En ce début de nouvelle année, les ecommerçants proposent des tonnes de promotions sur les produits high-tech, et autres divers gadgets. On a fait le tri pour vous proposer la crème de la crème !

Les Soldes d’hiver 2019 ont débuté ce mercredi 9 janvier à 8 heures du matin. Les produits de notre sélection sont recommandés pour leur qualité. Grosso modo, vous trouverez des deals chez tous les e-commerçants suivants :

NB : Avec les soldes d’hiver 2019, il est possible que certaines offres présentées ici ne soient plus valables au moment où vous lisez ces lignes. Nous mettrons l’article à jour en fonction des nouvelles offres aussi vite que possible.

P20 et P20 Pro Le Huawei P20 à 299 euros et le P20 Pro à 499 euros

Largement connu pour son triple capteur photo, le Huawei P20 Pro est l’un des meilleurs photophones du marché. Il possède d’autres atouts qui le placent en haut du panier, comme ses performances élevées avec son Kirin 970 ou encore son autonomie remarquable avec sa batterie de 4 000 mAh. Notez qu’il tourne maintenant sous Android 9.0 Pie avec l’interface EMUI 9 du constructeur.

Le Huawei P20 n’a pas droit aux mêmes éloges que son grand-frère, mais il reste une solution haut de gamme qui est toujours d’actualité en ce début d’année 2019. Lui aussi tourne dorénavant avec la nouvelle version de l’OS de Google.

iPad 2018 L’iPad 2018 à 299 euros

Même si cette version n’apporte que peu de nouveautés par rapport à l’itération de 2017, la sixième génération d’iPad reste néanmoins un excellent choix, notamment pour son prix. Elle est équipée du même processeur que l’iPhone 7, le A10 Fusion avec 2 Go de mémoire vive. Parmi les nouveautés, vous pouvez compter sur la compatibilité avec l’Apple Pencil, autrefois réservée aux iPad Pro.

Xiaomi Mi Box S La Xiaomi Mi Box S à 65 euros

La Xiaomi Mi Box S est une légère amélioration de la précédente boîte. Elle est l’une des meilleures box Android TV, maintenant compatible avec Google Assistant (via la nouvelle télécommande) et avec la dernière version de l’OS grand-écran de Google. On retrouve toujours l’accès au Play Store, une compatibilité 4K et HDR, ainsi que la fonction Chromecast.

Parrot Bebop 2 Le drone Parrot Bebop 2 à 269 euros

Le Parrot Bebop 2 a représenté durant des années le haut de gamme grand public de la marque française. Parfait en tant que premier drone ou pour se perfectionner, il permet de filmer en Full HD et dispose d’une autonomie moyenne de 25 minutes, ce qui est plutôt dans la moyenne en termes d’autonomie.

Notez qu’une batterie est offerte avec l’achat de ce drone.

Micro SD SanDisk 32 Go La carte micro SD SanDisk Extreme 32 Go (+ adaptateur SD) à 10 euros

Étant homologuée A1, la carte micro SD Sandisk Extreme 32 Go permet de stocker des applications tout en gardant de bonnes performances, ce qui est parfait pour les appareils sous Android. Elle possède une vitesse de lecture allant jusqu’à 100 Mo/s et une vitesse d’écriture pouvant monter jusqu’à 60 Mo/s. Elle est livrée avec un adaptateur SD qui permet de faciliter la connexion avec un ordinateur (ou autre) pour transférer tout le contenu que vous souhaitez.

Elle est surtout parfaite pour des appareils photo ou des caméras d’actions type GoPro. En effet, elle permet de filmer et enregistrer des vidéos Full HD et UHD 4K en rafale continue et de les visionner, par la suite, de façon optimale sur un écran 4K.