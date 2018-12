L'Asus C423 est disponible en promotion sur Amazon, les trois modèles affichent une belle remise. Comptez 279 euros pour la première configuration, une bonne alternative aux machines Windows.

On trouve en ce moment sur Amazon les trois versions du dernier Chromebook d’Asus en promotion. Le premier prix démarre à 279 euros et cela monte jusqu’à 389 euros pour la dernière configuration.

Pas besoin d’être un foudre de guerre pour être un bon Chromebook. Un simple processeur Intel Pentium et 4 Go de RAM sont suffisants pour utiliser le système d’exploitation de Google. Normal, les machines équipées de cet OS sont avant tout destinées à un usage bureautique et web, et notamment de la suite Drive (Google Docs, Sheets, Slides).

Ces ordinateurs sont de bonnes alternatives à des machines sous Windows vendues à tarif équivalent. Bien sûr, vous ne trouverez pas forcément les mêmes logiciels, mais les applications disponibles sont nombreuses et beaucoup d’entre elles sont gratuites.

Pour revenir au Chromebook Asus C423, il permet de profiter de Chrome OS avec une expérience fluide et sera compatible avec la majorité des applications du Play Store. Il est également compatible avec Google Assistant (il suffit juste de l’activer dans les flags du navigateur). Si vous disposez d’un smartphone sous Android, vous bénéficierez en plus de l’écosystème Google qui vous permettra de répondre à vos SMS depuis le Chromebook et vous pourrez retrouver les applications que vous avez acquises sur le Play Store.

Les trois versions en promotion sont listées ci-dessous :

Le Chromebook le plus abordable d’Asus avec écran de 14 pouces est à 279 euros. Il a 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne en EMMC et un processeur Intel Celeron.

Le Chromebook le plus costaud avec un écran de 14 pouces est à 349 euros. Il embarque 8 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne EMMC ainsi qu’un processeur Intel Pentium.

Enfin, le Chromebook avec le plus grand écran de 15 pouces est à 389 euros. Il dispose de 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne en EMMC et un processeur Intel Pentium.