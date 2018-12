Le nouveau MacBook Air de 2018 est en promotion sur Amazon. La version 128 Go est à 1 169,99 euros au lieu de 1 349 euros et la version 256 Go est à 1 390 euros au lieu de 1 599 euros. De belles remises sur des ordinateurs Apple qui peuvent encore être livrés avant Noël.

Le bon plan

Si vous cherchez à offrir un cadeau à plusieurs et que vous êtes toujours à la recherche d’une idée, pourquoi ne pas offrir le nouveau MacBook Air ? Présenté il y a quelques semaines seulement, il est déjà soldé sur Amazon. Vous trouverez la version 128 Go à 1 169,99 euros au lieu de 1 349 euros et la version 256 Go est à 1 390 euros au lieu de 1 599 euros.

Le MacBook Air 2018 a tout pour séduire les utilisateurs d’ultra portable. Premièrement, il a design fin et premium fortement inspiré de son grand frère le MacBook Pro sans Touch Bar. Sentiment est renforcé par la couleur des MacBook de ce bon plan (gris sidéral).

Ce nouveau modèle de MacBook Air 2018 est enfin équipé d’une dalle avec une haute résolution native de 2 560 x 1 600 pixels. Il dispose de 2 ports USB-C et même d’un capteur d’empreinte digitale pour Touch ID. Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire notre test.

À 100 euros d’écart entre le MacBook Air 2018 avec 128 Go et le MacBook Pro sans Touch Bar, il est normal de se demander s’il ne vaut pas mieux investir dans la machine la plus puissante. Mais avec ces offres, le tarif du MacBook Air 2018 devient vraiment intéressant. En plus, il est encore livrable avant Noël et peut faire office d’un cadeau groupé très généreux.

Pourquoi on aime le nouveau MacBook Air ?

Pour son design premium

Son nouvel écran Retina

Son bouton Touch ID

