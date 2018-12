Colin Kroll était connu pour avoir co-créé le réseau social Vine et l'application de jeu sous forme de questionnaires HQ Trivia. Il est mort samedi 15 décembre.

Colin Kroll, le cofondateur des applications Vine et HQ Trivia, a été retrouvé mort dans son appartement newyorkais dimanche 16 décembre, a révélé TMZ le jour même. Il était âgé de 34 ans.

Une mort possiblement liée à une overdose

L’information a été confirmée par la police locale au site DailyBeast. C’est la petite amie de Colin Kroll qui a alerté la police, parce qu’elle n’arrivait plus à joindre son compagnon.

Vine and HQ Trivia cofounder Colin Kroll was found dead after an apparent drug overdose. He was 35 (Via : TMZ) pic.twitter.com/EGSVzznwJk — Joel Franco (@OfficialJoelF) December 16, 2018

Colin Kroll a été déclaré mort à 00h18 le dimanche. Sa mort serait liée, selon TMZ, à une « overdose de drogue », même si cette information n’a pu être confirmée pour le moment.

L’entrepreneur était surtout connu pour avoir cofondé l’application de partage de courtes vidéos Vine, qui a disparu en octobre 2016.

En août 2017, il lançait une nouvelle application de jeu. Il y occupait un poste de directeur technique, avant d’être nommé directeur général.

Un patron critiqué pour ses modes de management

Ces deux applications ont connu un succès fulgurant, mais Colin Kroll n’y a pas toujours été irréprochable. À plusieurs reprises, il a été pointé du doigt pour ses comportements déplacés.

Chez Vine, avait révélé Recode en 2017, il aurait eu un comportement inapproprié envers ses collègues femmes. L’homme a toujours nié les accusations de harcèlement qui pesaient contre lui. Il avait cependant admis avoir été licencié de Vine pour « mauvaise gestion ». Suite à cette expérience, disait-il, il était devenu plus sensible aux problématiques de management. « Il y a des choses que j’ai dites et faites qui ont mis mal à l’aise ou qui ont dérangé certaines personnes. Je m’excuse auprès d’elles », avait-il expliqué.

Pourtant, en novembre 2018, Recode rapportait qu’un employé de HQ Trivia a porté plainte contre le « management agressif » de Colin Kroll.

HQ Trivia rend hommage à son cofondateur

Sur Twitter, HQ Trivia a malgré cela exprimé sa « profonde tristesse » suite à la disparition de Colin Kroll. L’entreprise a adressé ses pensées aux proches de ce dernier, pour cette période « très difficile ».

We learned today of the passing of our friend and founder, Colin Kroll, and it's with deep sadness that we say goodbye. Our thoughts go out to his family, friends and loved ones during this incredibly difficult time. — HQ Trivia (@hqtrivia) December 16, 2018

Rus Yusupof, lui aussi cofondateur de Vine et HQ Trivia, a également exprimé son soutien aux proches de l’entrepreneur. « Je me souviendrais toujours de lui pour sa bonne âme et son grand cœur. Il a fait du monde et d’Internet un endroit meilleur », a-t-il écrit.

So sad to hear about the passing of my friend and co-founder Colin Kroll. My thoughts & prayers go out to his loved ones. I will forever remember him for his kind soul and big heart. He made the world and internet a better place. Rest in peace, brother. — Rus (@rus) December 16, 2018