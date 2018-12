Vous avez envie d'une PlayStation 4 Slim ou d'une Xbox One S, mais vous attendiez l'arrivée de packs intéressants ? Ça tombe bien, les deux consoles sont proposés sur Amazon et Fnac.com, avec au minimum 3 jeux.

Le Bon Plan

Les packs de consoles commencent à pleuvoir de toutes parts chez les e-commerçants. Et deux d’entre eux ont particulièrement attiré notre attention, puisqu’ils contiennent pas mal de jeux. Et le meilleur dans tout ça, c’est qu’il y a une offre concernant la PlayStation 4 Slim et une autre pour la Xbox One S. On vous aide à choisir entre ces deux offres intéressantes.

Microsoft Xbox One S Xbox One S avec 7 jeux est à 249,99 euros

Si vous avez aimez les jeux de tirs, vous allez être servis avec ce méga pack Xbox One S. Disponible sur fnac.com pour 249,99 euros, il contient pas moins de 7 jeux dont Battlefield V, Battlefield 1, Battlefield 1943, Forza Horizon 4, Fallout 76, PUBG et Gears of War 4. En prime, vous aurez le droit à un mois d’abonnement au Xbox Game Pass ainsi qu’au EA Access. Deux services qui donnent accès en illimité à un large catalogue de jeux proposés par Microsoft et EA.

Ce pack contient en plus la version 1 To de la Xbox One S qui vous permettra d’installer tous ces jeux sans avoir peur de manquer de mémoire interne. En plus, une seconde manette est fourni, ce qui vous permettra d’attaquer la campagne de Gears of War 4 avec un ami.

Pourquoi devrais-je prendre ce pack plutôt que l’autre ?

Parce qu’il contient beaucoup, beaucoup de jeux

Il correspond au modèle avec 1 To d’espace de stockage

La Xbox One S est capable de lire des Blu-Ray 4K

Vous retrouverez ce pack Xbox One S sur fnac.com à 249 euros. À noter que vous devrez ajouter PUBG dans votre panier avant de passer commande, afin de le recevoir en bonus avec Gears of War 4, sous forme de code.

Sony PlayStation 4 Slim PlayStation 4 Slim avec 3 classiques à 239 euros

Certains vous diront qu’il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité dans la rédaction, et c’est un peu l’adage de ce pack PlayStation 4 Slim qui contient 3 excellentes exclusivités : le premier Ratchet & Clank revisité, Uncharted 4 : A Thief’s End ainsi que le remastered de The Last of Us.

Ces trois titres sont de très bons jeux d’aventure qui conviendront aussi bien aux petits qu’aux plus grands. Mention spéciale à The Last of Us dont le remastered permet de (re) jouer en 60 FPS à l’un des meilleurs jeux de la PlayStation 3.

Par ailleurs, force est de constater que la PlayStation 4 semble avoir un catalogue d’exclusivités plus complet que celui de la Xbox One. La console de Sony se contente par ailleurs d’un simple lecteur Blu-Ray… mais peut tout de même servir de console multimédia.

Pourquoi devrais-je prendre ce pack plutôt que l’autre ?

La console est livrée avec 3 jeux classiques

Le catalogue de Sony est plus fourni que celui de Microsoft

Si vous n’avez pas besoin d’un lecteur 4K

Vous retrouverez ce pack PS4 à 239 euros au lieu de 359 euros sur Amazon.