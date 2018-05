Hostile, élitiste et peu inclusif : Stack Overflow fait son mea culpa et annonce que son site va changer. Sans blâmer sa communauté, la plateforme en appelle à ses membres pour connaître les points à améliorer en priorité.

« Commençons avec la douloureuse vérité : trop de gens font l’expérience sur Stack Overflow d’un endroit hostile ou élitiste, en particulier les nouveaux développeurs, les femmes, les personnes de couleur et les autres groupes marginalisés. » Ce sont en ces termes que Jay Hanlon, vice-président exécutif de Stack Overflow, a décrit la situation actuelle de son site.

Le 26 avril 2018, le représentant de la plateforme — dont le principe repose sur un échange de questions et réponses sur le thème de la programmation informatique — a déploré le fait que Stack Overflow n’était « pas très accueillant » et fait savoir qu’il était « temps que cela change ».

« Il est temps que cela change »

« Nos employés et notre communauté s’en sont préoccupés depuis longtemps, mais nous avons eu du mal à en parler publiquement, ou à en faire une priorité ces dernières années. Et les résultats valent plus que les intentions », écrit-il dans une publication de blog.

Le vice-président prend soin de présenter que la majorité des contributeurs de Stack Overflow sont « généreux et gentils », et que « le véritable problème n’est pas la communauté — c’est nous ».

Un langage plus inclusif

Jay Hanlon poursuit en disant que le site a fourni des informations contradictoires à ses membres. « Nous avons appris aux utilisateurs à dire aux autres ce qu’ils faisaient de mal, mais nous n’avons pas donné aux nouveaux membres les conseils nécessaires pour bien faire », avance-t-il.

Le site annonce ainsi quelles mesures il songe à prendre pour rendre son espace plus accueillant. « Nous sommes ouverts à toutes les idées. Il existe de nombreuses possibilités de travailler sur des choses, comme un examen du site pour adopter un langage inclusif », note Jay Hanlon. À propos du langage, il rappelle également que la plateforme dispose d’un code de conduite qui demande aux anciens membres d’être patients avec les nouveaux arrivants.

La question des commentaires est également abordée : la « condescendance » et le « sarcasme » de certaines remarques devraient inciter la plateforme à changer ses méthodes.

Enfin, Stack Overflow en appelle aux internautes pour partager leurs expériences sur le site, afin de savoir quels changements sont à entamer en priorité, avec un questionnaire à remplir.