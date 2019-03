Comment illustrer une publication ou un site portant sur la technologie, la science ou le business de manière inclusive ? Pour aider les internautes et les journalistes, plusieurs banques d'images libres et gratuites ont vu le jour, avec l'intention de représenter davantage de mixité et de diversité. Voici notre sélection.

« Péril mortel » : en octobre 2017, la posture de l’Académie française à l’égard de l’écriture inclusive avait provoqué de nombreuses réactions. L’institution réfutait une certaine manière d’écrire, dont le principe de base consiste à inclure systématiquement le genre féminin — l’objectif étant de mettre tous les genres sur un même pied d’égalité.

Si le choix des mots participe à la construction sociale de l’identité — en 1990, la philosophe Judith Butler évoquait le processus de la « performativité » du genre, qui s’opère notamment à travers le langage –, celui des images y contribue probablement tout autant. En tant que représentation visuelle de la réalité, l’image est porteuse de sens et de significations.

Or, à l’image des technologies influencées par les biais sexistes et racistes humains, les illustrations mises à disposition des internautes ou des journalistes de manière libre et gratuite montrent parfois des représentations d’une réalité où la mixité et la diversité sont globalement absentes.

Dans les domaines de l’entreprenariat, du business, des sciences ou et plus largement des technologies, vous aurez peut-être constaté qu’il est plus aisé de trouver une photo d’un chirurgien, d’un mécanicien ou d’un informaticien que d’une chirurgienne, d’une mécanicienne ou d’une informaticienne. Par ailleurs, ces illustrations font figurer, dans leur grande majorité, des personnes blanches. Les personnes transgenres ou non binaires sont également peu représentées (ou de façon stéréotypée).

Afin de répondre à cette préoccupation, plusieurs banques d’images gratuites et libres permettent désormais aux internautes qui le souhaitent d’illustrer leurs sites ou leurs publications en faisant attention à la problématique de l’inclusivité.

Des images en Creatives Commons

Nous en retenons une sélection, basée sur plusieurs critères. Les banques d’images que vous trouverez présentées dans cet article sont gratuites, et leur diffusion ou leur modification sont libres — sous conditions. Certaines sont mises à disposition par l’intermédiaire de licences Creative Commons, qui définissent les usages associés. La licence CCO (Creative Commons Zero) autorise ainsi toute personne à réutiliser librement une image sans aucune restriction de droit.

Bien entendu, nous retenons également des banques d’images dont les thématiques principales sont soit directement liées à la technologie, soit à ses univers connexes (sciences, éducation, entreprenariat).

WOCinTech Chat Women of Color in Tech

Mise à disposition sur Flickr en octobre 2015, la galerie d’images de Women of Color in Tech est enregistrée sous la licence Creative Commons BY 2.0 — vous êtes donc libre de les utiliser et de les modifier, à condition de mentionner correctement leur provenance, d’intégrer un lien et d’indiquer si des changements ont été effectués.

À l’origine, WOCinTech était un hashtag, lancé sur Twitter en juin 2015 pour donner aux femmes de couleur et aux personnes non binaires (qui ne s’identifient pas aux catégories homme ou femme) de couleur un espace de discussion au sujet des technologies. Le succès rencontré par ce mouvement a abouti à la naissance d’une bibliothèque de plus de 500 images.

Les scènes sont particulièrement variées : outre les femmes occupées à travailler sur leur ordinateurs, seules ou à plusieurs, vous trouvez également des illustrations de réunions de travail, des sessions de brainstorming devant un tableau blanc ou des personnes plongées en pleine lecture. Un soin tout particulier a été apporté à la diversité des participantes et participants.

Girl Geek Academy Girl Geek Academy

Dans son album « Stock photo library », Girl Geek Academy met à disposition des internautes 70 photographies disponibles sous la licence CC BY 2.0 sur Flickr. Le projet s’inspire directement de Women of Color in Tech, et se propose lui aussi de mettre en scène des femmes de tous horizons et intéressées par la technologie.

Outre les visuels de femmes travaillant individuellement ou en groupe, sur leur ordinateur ou smartphone, on peut aussi y télécharger des photographies de femmes en train de jouer à des jeux vidéo. Girl Geek Academy a également tenu à représenter une participante voilée, ainsi qu’une femme plus âgée que les autres.

Jopwell Jopwell

Créée en 2015 à New York, la startup Jopwell s’est donné pour mission d’aider les entreprises à recruter davantage de stagiaires et d’employés sous-représentés dans le monde du travail, en raison de leurs origines ou de leur couleur de peau. Sur cette plateforme, les recruteurs peuvent échanger avec des candidats noirs, des latino-américains ou des natifs Américains, dans un espace présenté comme bienveillant.

Jopwell a complété ce travail par la mise à disposition d’une banque d’images, où l’on peut apercevoir des scènes de la vie quotidienne d’une entreprise, comme des réunions formelles ou des discussions plus légères. Quelques visuels de personnes travaillant sur leur ordinateur sont également téléchargeables. Jopwell pose comme seule condition d’utilisation le fait de mentionner le nom de la startup en légende.

École polytechnique École polytechnique

Sur son compte Flickr, l’École polytechnique met un point d’honneur à rendre accessible en Creative Commons (licence CC BY-SA 2.0) diverses photographies prises sur son campus. On y voit ainsi des participants mener des expériences en laboratoire ou des étudiants en plein travail dans leurs salles de classe.

L’établissement publie régulièrement des photographies de ses événements et du quotidien de ses élèves et enseignants, vous permettant ainsi de piocher parmi une large sélection d’images sur la thème de la science et/ou des technologies. L’École polytechnique semble prêter une grande attention au fait de proposer une galerie reflétant à la fois la diversité et la mixité au sein de son établissement.

Gender Spectrum Collection The Gender Spectrum Collection

Pour aider les médias à représenter les personnes transgenres et non binaires, le site Broadly (rattaché à Vice) a annoncé en mars 2019 l’arrivée de sa nouvelle banque d’images. Lassée des images stéréotypées que ces mots clés affichaient souvent lors d’une recherche, la journaliste Diana Tourjée a encouragé la création de The Gender Spectrum Collection.

Cette base, qui regroupe 180 clichés de 15 personnes différentes, est accessible gratuitement. Les photos sont enregistrées sous une licence Creative Commons : vous pouvez les utiliser en mentionnant clairement leur provenance. Parmi les nombreuses thématiques abordées (santé, école, relations…), la banque d’image contient une dizaine de portraits relatifs à l’univers des technologies.

Article publié initialement le 12 février 2018