Lecture Zen Résumer l'article

Avec la deuxième bêta de la mise à jour iOS 18.4, on découvre le design des nouveaux emojis pour les iPhone. Ils seront bientôt disponibles pour tout le monde : quand ?

C’est la dernière ligne droite pour le Consortium Unicode et la version 16.0 de Unicode Emoji, dévoilée il y a bientôt un an. Dans un communiqué publié le 3 mars 2025, on découvre le design des icônes qui seront ajoutées aux appareils Apple, les iPhone en tête, avec les futures mises à jour. La deuxième bêta de iOS 18.4, particulièrement attendue en Europe pour Apple Intelligence, les intègre déjà.

Cette nouvelle fournée d’emojis offre notamment une toute nouvelle tête pour exprimer un état ou une émotion dans une conversation : un emoji avec des cernes immenses sous les yeux. Soit un excellent moyen de dire rapidement qu’on est fatigué et/ou qu’on a très mal dormi la nuit précédente. Notons que cette proposition d’emoji date de 2018.

Les futurs emojis des iPhone. // Source : Consortium Unicode

8 nouveaux emojis arrivent avec iOS 18.4

Outre le bonhomme avec des cernes (qui devrait rencontrer un franc succès), on pourra illustrer nos propos avec une empreinte digitale, une tache, un navet, un arbre sans feuille, une harpe, une pelle et un drapeau de Sark (une île située entre le Royaume-Uni et la Manche). Certains d’entre eux sont vraiment très spécifiques, et il faut garder en tête que les designs sont susceptibles de changer.

À noter que la bêta 2 de la mise à jour iOS 18.4 adapte aussi le drapeau syrien : la bande rouge et les deux étoiles vertes sont remplacées par une bande verte et trois étoiles rouges. Il s’agit du drapeau symbolisant la révolution, brandi par la population après la chute du régime de Bachar al-Assad. Il est devenu le drapeau officiel de facto de l’État syrien.

Les futurs emojis des iPhone. // Source : Consortium Unicode

Quand est-ce que ces emojis seront disponibles pour tout le monde ? Le Consortium Unicode indique : « Ces nouveautés sont dans la bêta 2 d’iOS 18.4, qui est désormais disponible pour les développeurs. iOS 18.4 est attendu pour un lancement officiel au printemps. Si on se base sur l’historique des bêta iOS, la disponibilité publique d’iOS 18.4 devrait être pour fin mars ou début avril. »

Pour celles et ceux qui auraient téléchargé la bêta, notez que ces nouveaux emojis n’apparaissent pas encore dans le clavier dédié. Il faut les rechercher dans la barre pour pouvoir les utiliser. Consortium Unicode donne l’exemple, en anglais, du bonhomme avec des cernes : il faut taper « bags » pour le voir apparaître.

Pour aller plus loin Comment installer iOS 18.4 bêta et activer Apple Intelligence en France ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama