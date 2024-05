Lecture Zen Résumer l'article

Actuellement en test, la version 16.0 de Unicode Emoji introduit plusieurs caractères amusants, comme une tête exténuée avec des cernes ou une empreinte digitale. Il faudra attendre plusieurs mois pour les voir adoptés par Apple, Google ou Microsoft.

Tous les ans, le Consortium Unicode dévoile de nouveaux émojis. Une tâche anecdotique en apparence, pourtant traitée avec un grand sérieux. Chaque candidature prend la forme d’un dossier de plusieurs pages, tandis que le consortium, qui réunit des représentants de toute l’industrie des nouvelles technologies, analyse scrupuleusement chaque proposition sur son intérêt et son inclusivité, parfois pendant plusieurs années. Son objectif est de représenter correctement les besoins de la société.

Aujourd’hui, les émojis sont en version 15.1 (une version qui a fait polémique en retirant les émojis famille, puisque le consortium juge impossible de définir ce qu’est une famille). À la fin de l’année 2024, la version 16.0 devrait être ajoutée aux claviers de nos appareils. La liste préliminaire des nouveautés vient d’être publiée, le 21 mai 2024.

Des émojis en bêta, avec plusieurs mois de finalisation

Sur son site, le consortium Unicode ne présente pas la version 16.0 du code émoji, mais une version 16.0ß, pour bêta. Il s’agit d’une preview des futurs émojis, qui est amenée à évoluer en fonction des retours des développeurs et des premiers testeurs. Un émoji difficile à généraliser, par exemple, pourrait voir sa ligne directrice évoluer.

Dans la liste des nouveaux émojis du code 16.0, on trouve :

Une tête avec des poches sous les yeux (à titre indicatif, la proposition date de 2018),

Une empreinte digitale,

Un arbre sans feuille,

Un navet,

Une harpe,

Une pelle,

Une tache,

Le drapeau de Sark, une île entre le Royaume-Uni et la Manche.

Les émojis actuellement en test. // Source : Numerama

Quand la version 16.0 sera finalisée (la bêta prendra fin le 2 juillet), les designers des grandes marques pourront concevoir leurs propres versions de ces nouveaux ajouts. Le consortium Unicode fournit une idée directrice, mais libre à chaque marque d’appliquer sa vision (même si elle n’est pas censée changer la signification de l’émoji). Ensuite, chaque grande marque pourra déployer les nouveaux émojis. Par exemple, Apple aime attendre la version X.1 ou X.2 de ses nouveaux systèmes d’exploitation, ce qui présuppose une sortie avec iOS 18.1 ou iOS 18.2 en octobre/novembre 2024. Google et Microsoft sont plus ou moins réactifs, tandis que les réseaux sociaux peuvent mettre à jour leurs claviers virtuels plus facilement.

Bref, malgré l’appétence du grand public pour l’émoji poche sous les yeux depuis plusieurs heures, tout laisse penser qu’il ne faut pas l’espérer trop vite. Il est peu probable de le voir partout avant la fin de l’année 2024.

