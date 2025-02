Lecture Zen Résumer l'article

Le groupe Bumble va abandonner deux de ses applications de rencontres : Official et l’application française Fruitz. Le groupe l’a annoncé lors de sa conférence téléphonique pour annoncer ses résultats ce 18 février.

L’application de rencontres française Fruitz va s’arrêter. Son propriétaire Bumble (qui possède aussi Badoo) veut en finir avec Fruitz et Official. Lancée en 2017, Fruitz avait été rachetée par le groupe en février 2022 pour 75 millions de dollars. Bumble souhaitait à l’époque renforcer sa présence en Europe : cela n’aura duré que trois ans.

Bumble abandonne Fruitz pour se concentrer sur elle-même et sur Badoo

Durant cette conférence téléphonique, la directrice générale de Bumble Lidiane Jones a expliqué cette décision. Question de « priorités stratégiques » : en fait, Bumble souhaite se concentrer sur Bumble et Badoo, ses deux applications phares.

Selon Lidiane Jones, la fermeture de Fruitz et d’Official devrait entraîner une perte de bénéfices d’environ 12 millions de dollars en 2025. Les deux applications fermeront leurs portes « au cours du premier semestre 2025 », sans date précise. Une décision brutale, d’autant plus que Fruitz a lancé il y a quelques semaines Freez, un système de stories qu’on peut ajouter à son profil, comme sur Instagram ou BeReal.

Le fonctionnement de l’application Fruitz // Source : Fruitz

L’application Fruitz, surtout populaire en France, s’est démarquée des autres applications de rencontres grâce aux « fruits ». Chaque utilisateur choisissait un fruit (cerise, pêche, pastèque, raisin) en fonction du type de rencontres souhaitées (amicales, amoureuses). L’objectif pour Fruitz, c’était de clarifier les intentions des utilisateurs dès le départ. Une fonction reprise par plusieurs applications de rencontres. Autre fonctionnalité que Fruitz avait adoptée pour se démarquer : les questions « brise-glace ». Lors d’un match, les deux utilisateurs pouvaient répondre à une question afin de lancer une conversation.

Les fruits dans l’application Fruitz // Source : Fruitz

Fruitz s’était également construit une image de marque par le biais de campagnes d’influence sur YouTube. De quoi lui faire une place importante en France : en 2023, c’était même la troisième application de rencontre la plus populaire en France selon Les Echos. Elle comptait alors plus d’un million d’utilisateurs actifs chaque mois, aux côtés de Tinder et Badoo. Au total, Fruitz a été téléchargée plus de 10 millions de fois dans les six pays où elle est disponible.

Bumble doit faire face à Match, le géant qui possède Tinder et Hinge

Un revirement de situation, comme le fait remarquer TechCrunch. En mai 2024, l’entreprise avait de grandes ambitions pour faire face à Match Group (Tinder, Hinge, Meetic). À l’époque, le groupe disait vouloir réaliser de nouvelles fusions acquisitions dans le domaine des applications de rencontres. Des déclarations qui faisaient suite à un plan de licenciements : 350 salariés avaient été remerciés, ce qui représentait 30% de la masse salariale de Bumble.

Le fonctionnement de l’application Bumble // Source : Bumble

En 2024, le chiffre d’affaires du groupe Bumble a augmenté de 2% et s’élève à près de 1,1 milliard de dollars. Mais sur le dernier trimestre, les résultats sont en légère baisse, y compris le revenu moyen total par utilisateur payant. Autrement dit : s’il y a des téléchargements des applications, de moins en moins d’utilisateurs souscrivent aux abonnements payants. D’ailleurs, Bumble prévoit une baisse de ces « utilisateurs payants » ce trimestre, et par extension une baisse de son chiffre d’affaires.

Le plan de Bumble pour rebondir

C’est pourquoi la fondatrice de Bumble, Whitney Wolfe Herd, va revenir au poste de directrice générale. Elle avait été remplacée par Lidiane Jones en novembre 2023, après des années à la tête de l’entreprise. La raison de son retour : depuis son départ, la valeur de Bumble a chuté de 54%.

Whitney Wolfe Herd va redevenir directrice générale de Bumble // Source : Wikipédia

Pour vraiment concurrencer Bumble, Whitney Wolfe Herd a un plan : miser sur les mesures de sécurité des utilisateurs. De quoi se différencier de Match, accusé de ne pas s’y intéresser assez. Durant la conférence téléphonique, on apprend aussi que Bumble prévoit de lancer un onglet « Découvrir », comme sur Tinder. Il permettra de découvrir des partenaires selon leurs centres d’intérêt. Il sera également possible de partager son profil.

