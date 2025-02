Lecture Zen Résumer l'article

Une extension pour Google Chrome challenge la décision de Donald Trump de rebaptiser le golfe du Mexique en golfe d’Amérique, via une modification sur Google Maps. Mais le geste est surtout symbolique.

Le geste semble presque dérisoire, compte tenu de tous les bouleversements en cours aux États-Unis. Mais c’est un petit acte de résistance de plus face à une présidence de Donald Trump bien plus débridée que la précédente. Ainsi, face au changement de nom du golfe du Mexique, un développeur, Bryce Bostwick, a lancé une extension.

Objectif affiché : modifier ce qui est désormais écrit sur Google Maps, afin de remplacer « golfe d’Amérique » par « golfe du Mexique ». Dans les heures qui ont suivi le début de son mandat, Donald Trump a signé un décret présidentiel ordonnant de prendre toutes les mesures visant à attribuer une nouvelle identité à cette mer coincée entre le Mexique et les USA.

Donald Trump lors de son investiture. // Source : Capture YouTube The White House

Une extension avant tout pour les Américains

L’extension s’adresse principalement aux Américains et aux Américaines, puisque le changement toponymique le plus fort concerne les USA. Ailleurs dans le monde, la mise à jour est plus modérée (en France, par exemple, il y a un affichage double « Golfe du Mexique (golfe d’Amérique) »), et parfois inexistante (c’est le cas au Mexique).

La riposte de Bryce Bostwick s’avère cependant limitée à Google Chrome, du moins pour l’instant (c’est toutefois le navigateur majoritaire pour surfer sur le web). Elle nécessite par ailleurs d’installer une extension sur chaque navigateur concerné, sur l’ordinateur comme sur le téléphone. Autre limite à noter : cela ne marche pas avec l’appli Google Maps.

Selon nos constatations, le changement ne fonctionne pas actuellement en France, parce que la manière dont le module a été développé remplace une chaîne de caractères bien précise (« Gulf of America ») par une autre (« Gulf of Mexico »). Or, dans la majorité des pays du monde, d’autres tournures locales sont utilisées.

Le golfe du Mexique. // Source : Capture Google Maps

L’initiative étant toute récente, comme la version actuelle de l’extension (1.0), des mises à jour sont peut-être à envisager à court et moyen terme, pour étendre cet effort de résistance à l’étranger. Cela pourrait par ailleurs inspirer d’autres développeurs à imaginer aussi d’autres gestes d’opposition à la présidence de Trump, via la tech.

Sur son site dédié, Fix the Gulf, l’informaticien admet qu’il y a « beaucoup de décrets effrayants sont publiés en ce moment » et que celui lié à ce golfe « n’est pas l’un des plus importants ». Pourtant, il estime qu’il « pourrait être le plus facile à défier ». Google, à ce stade, n’a pas interdit l’application, mais ce risque n’est pas à écarter.

Le sujet, en tout cas, est sensible. Le 14 février, l’Associated Press, l’une des plus grandes agences de presse au monde, a fait l’objet d’une interdiction d’accès au Bureau Ovale et à Air Force One pour une durée illimitée, car elle a refusé de reprendre le vocabulaire exigé par la Maison-Blanche. Paradoxal pour ceux qui se font passer pour les champions de la liberté d’expression.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+