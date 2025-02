Lecture Zen Résumer l'article

Netatmo, le spécialiste français de la domotique, lance un nouvel objet pour surveiller votre maison à distance. La « Caméra Intérieure Advance », avec son design flexible et moderne, succède au bestseller lancé en 2015.

La caméra d’intérieur de Netatmo est une des plus populaires de France, notamment grâce à son design discret en forme de tube. Lancé pour la première fois en 2015, même s’il a évolué et gagné plusieurs fonctions depuis, le produit est anormalement ancien pour un produit tech. De nombreux constructeurs, notamment chinois, proposent aujourd’hui des caméras de surveillance plus sophistiquées.

Le 19 février 2025, Netatmo commercialisera la Caméra Intérieure Advance, sorte de proposition plus moderne de son précédent succès. Numerama a pu découvrir le produit en avant-première et s’avoue très enthousiaste sur cette proposition haut de gamme.

Un design très réussi et minimaliste, avec plusieurs bonnes idées pour la cacher

D’après une étude menée par Netatmo, les consommateurs attendent deux choses d’une caméra de surveillance connectée : une protection de la vie privée (78 % des interrogés en parlent)… et un design différent (67 %). Ce second choix peut surprendre, mais illustre la raison du succès de la première caméra intérieure de Netatmo. Les utilisateurs, particulièrement en France, n’ont pas envie d’une grosse caméra de surveillance au design peu discret.

La caméra de Netatmo peut automatiquement cacher son capteur quand vous êtes à la maison. // Source : Numerama

Avec sa nouvelle Caméra Intérieure Advance, Netatmo ne cache plus sa caméra dans un objet. Le constructeur français assume de proposer une caméra, mais utilise des matériaux modernes, avec un contour minimaliste, pour rendre le produit plus acceptable chez soi. Le produit nous rappelle la première webcam d’Apple, l’iSight sortie en 2003.

Parmi les bonnes idées de Netatmo, il y a la possibilité d’accrocher la caméra à un mur facilement, en utilisant son pied rotatif pour incliner la caméra vers la direction souhaitée. La marque va aussi commercialiser des accessoires pour alimenter la caméra directement dans une prise de courant (en reliant la phase et le neutre) ou pour lui ajouter une connexion Ethernet avec une alimentation intégrée. Son idée est de cacher les fils, là où la concurrence se moque généralement de ce détail.

Fixé à un mur, la caméra Netatmo peut se tordre facilement. // Source : Numerama

Côté caractéristiques, Netatmo a fait le choix d’une caméra avec un angle de vision de 130 degrés (elle n’est pas motorisée), d’une définition 2K avec le support du HDR et d’un zoom numérique x16. La caméra embarque aussi un système audio bidirectionnel ainsi que deux micros pour parler à distance. Elle dispose d’un cache automatique qui se ferme quand une personne de confiance est à la maison, pour protéger la vie privée. Elle est aussi compatible Wi-Fi en 2,4 GHz et en 5 GHz.

Ce support encastrable permet d’alimenter la caméra Netatmo sans fil visible. Un anneau en métal permet ensuite de cacher le support. // Source : Numerama

De la reconnaissance faciale avec un traitement local : Netatmo fait le pari de la confiance

Comme son précédent produit, la Caméra Intérieure Advance embarque un système de reconnaissance facial, mais avec des performances nettement supérieures. L’application Home+Security du Français identifie chaque visage filmé (humain ou animal) et permet, en un tapotement, de retrouver toutes les apparitions de cette personne. Quand un visage connu entre dans la pièce, la caméra ferme son cache. Quand un visage inconnu arrive, la sirène se déclenche.

Netatmo a développé son propre modèle d’IA, qu’il a entraîné avec de nombreuses données pour que la reconnaissance faciale soit efficace, malgré son traitement local. La caméra stocke ses enregistrements sur une carte SD fournie (8 Go) et envoie dans l’application de Netatmo les derniers enregistrements.

L’application Netatmo isole chaque visage. // Source : Numerama

Quid des autres écosystèmes ? Bonne nouvelle : le flux de Netatmo peut s’insérer dans Apple Home, Google Home et Amazon Alexa, mais sans la technologie HomeKit Secure Video d’Apple, qui était précédemment utilisée dans ses produits. Netatmo explique que son taux d’usage était trop faible et que le système d’Apple l’empêche de proposer une application aussi complète en reconnaissance faciale.

À 249,99 euros sans abonnement, la Netatmo Caméra Intérieure Advance se positionne sur le haut de gamme. Netatmo compte lancer une offre de reprise de l’ancien modèle en cas d’achat du nouveau, avec une remise de 50 euros. Sa nouvelle caméra de surveillance pourrait rapidement devenir le produit de référence en France, au vu de la popularité de la marque.

