Au CES 2025, l’entreprise française Imki expose des chaussures générées par une intelligence artificielle entraînée pour imiter le style de la marque Jonak. L’IA générative pourrait simplifier la sortie de nouvelles collections.

« Inverser le processus de design », voilà l’étonnante promesse d’Imki, une entreprise française venue exposer des produits conçus grâce à ses services au CES 2025.

Sur son stand au CES Unveiled, un pré-événement durant lequel des startups exposent des produits, Imki présente des chaussures en apparence ordinaire, signées de la marque Jonak. Elles ont néanmoins une particularité : elles ont été fabriquées par une IA.

L’IA pour faire gagner du temps aux designers : le pari d’Imki

Créée il y a quatre ans avant l’émergence de modèles capables de générer des images, Imki a eu l’idée d’utiliser l’intelligence artificielle pour simplifier la vie des designers. Son entreprise repose sur des partenariats avec des grandes marques, comme The Kooples, Jonak ou Kiabi, afin de recevoir de larges quantités de données sur leurs précédentes collections. Imki entraîne ensuite une version spécialisée de Stable Diffusion, afin de lui apprendre à imiter le style d’une marque. Ce n’est pas sa propre intelligence artificielle qui est utilisée.

Cette botine imite le style des talons de Jonak. Il n’y a pas eu besoin de modification spécifique. // Source : Numerama

Ensuite, les designers des marques peuvent utiliser ces modèles pour concevoir de nouvelles idées.

L’idée n’est pas de tout automatiser : l’IA ne crée rien tout seul, il faut l’orienter avec une consigne précise. Imki explique que l’intelligence artificielle permet de visualiser en quelques secondes une idée, et donc de gagner du temps. Le designer peut ensuite peaufiner son prompt ou récupérer l’image puis la modifier manuellement, avant de fabriquer un prototype. Une des limites du modèle actuel est que l’IA génère une image, et non pas un plan 3D. Il y a donc encore beaucoup de travail manuel pour les designers.

Ici encore, l’IA a misé sur l’originalité pour reproduire le style de la marque. // Source : Numerama

Selon Imki, le monde de la fashion ne serait pas réticent à l’utilisation de l’intelligence artificielle, alors que les artistes sont nombreux à exprimer leur opposition à cette technologie. « L’IA est juste un outil » nous explique l’entreprise française, qui voit en cette nouvelle manière de concevoir un vêtement un moyen de visualiser une idée, plutôt que d’en créer une sans inventivité humaine.

À l’avenir, certains vêtements achetés en grande distribution ou ailleurs pourraient être conçus à l’aide d’une IA. Imki explique notamment travailler sur des chaussures et des sacs.

