Des drones survolant les États de New York et du New Jersey suscitent l’inquiétude de nombreux Américains. Donald Trump a suggéré une réponse musclée : les « abattre ». Voici ce que l’on sait à l’heure actuelle.

Depuis près d’un mois, des drones nourrissent chaque nuit les théories du complot aux États-Unis. La dernière conférence de presse du Secrétaire à la sécurité intérieure du pays, Alejandro Mayorkas, apporte quelques éclaircissements, sans donner d’explication concrète.

Pour rappel, depuis le 18 novembre, des dizaines de signalements de drones ont été rapportés dans l’État du New Jersey, non loin de New-York, mais également dans d’autres régions du nord-est des États-Unis. Au total, des objets volants ont été observés dans six États : le New Jersey, New York, le Connecticut, la Pennsylvanie, le Massachusetts et la Virginie.

Les inquiétudes se sont intensifiées après que des drones ont été repérés près de l’arsenal de Picatinny, un centre de recherche militaire américain, et au-dessus du terrain de golf du président élu Donald Trump à Bedminster. Les théories les plus farfelues vont bon train : d’aucuns sur les réseaux sociaux affirment qu’une bombe nucléaire « sale » est arrivée à New York et que les drones surveillent les radiations ; d’autres tombent dans le complotisme le plus simple : si nous ne savons pas ce que c’est, alors ce sont des aliens.

Hey you won't believe it but the drones are back tonight in New Jersey. Got Flight Radar 24 up, there's no air traffic anywhere remotely near in this direction at this time stamp. pic.twitter.com/GD8gd37eMB — Paul Gerke (@PaulGerke) December 14, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Que disent les enquêteurs sur les drones du New Jersey

Malgré l’inquiétude croissante, les autorités n’ont trouvé aucune preuve indiquant une menace pour la sécurité publique. « Je pense qu’il y a eu une légère réaction excessive » a déclaré un responsable du FBI à CNN. De nombreuses observations coïncident avec des vols d’avions et l’anxiété générale pousse à les confondre avec des drones, selon des enquêteurs.

Le secrétaire chargé de la sécurité intérieure a par ailleurs affirmé qu’il n’y avait « aucune implication étrangère ». Concernant les rumeurs d’un espionnage iranien, alimentées par un élu républicain, le gouvernement a répondu qu’il « n’y a aucun navire iranien au large des côtes des États-Unis, et il n’y a pas de soi-disant de vaisseau-mère lançant des drones vers les États-Unis ».

Des informations supplémentaires ont révélé que ces drones, mesurant jusqu’à 1,8 mètre de diamètre, volent souvent avec leurs lumières éteintes et de manière coordonnée.

Les drones vendus dans le commerce sont généralement de plus petite taille. Les appareils dépassant le mètre de diamètre sont utilisés dans certains milieux professionnels, pour la cartographie ou l’inspection de chantier, ou dans le secteur de la défense.

I've spent days making fun of people and their drone stories. But I just filmed this over Bay Ridge, Brooklyn. Definitely a drone. pic.twitter.com/YEMsm90VO5 — Nicholas Isabella (@NycStormChaser) December 13, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Selon Alejandro Mayorkas, une modification récente de la loi fédérale, autorisant le vol de drones de nuit, pourrait expliquer une partie de l’augmentation des signalements. « En septembre 2023, la Federal Aviation Administration, la FAA, a modifié les règles pour que les drones puissent voler la nuit. Et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les gens voient aujourd’hui plus de drones qu’avant, en particulier de l’aube au crépuscule », déclare-t-il.

La plupart des drones ne sont d’ailleurs pas autorisés à voler la nuit, à moins qu’ils ne soient équipés de feux anti-collision visibles à au moins 5 kilomètres.

À noter que deux hommes ont été arrêtés samedi soir pour intrusion après qu’un drone se soit « dangereusement approché » de l’aéroport international Logan de Boston, a indiqué la police dans un communiqué.

Pourquoi ces drones ne sont pas détruits par les autorités américaines

Donald Trump, président élu, a proposé d’abattre ces drones, une option jugée trop risquée par les autorités en raison des dangers liés à leur chute. La « Federal Aviation Administration » a averti que les opérateurs de drones dangereux s’exposaient à des amendes pouvant atteindre 75 000 dollars et à la suspension de leurs certificats de pilote.

Last night I went out with local police to spot drone flying over New Jersey, here's what I saw. We drove to Round Valley Reservoir and the officer pointed to lights moving low over the tree line. Sometimes they were solid white light, others flashed of red and green.THREAD pic.twitter.com/ly7kUUDWDn — Andy Kim (@AndyKimNJ) December 13, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La gouverneure de New York, Kathy Hochul a annoncé dimanche que les autorités fédérales déployaient un nouveau « système de détection de drones de pointe » dans l’État. Ces nouvelles mesures pourraient offrir plus d’informations lors des prochains jours.

