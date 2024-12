Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’Insta360 Go 3S est une toute petite caméra qui peut vous suivre partout, idéale pour prendre des photos et des vidéos. Moins chère de 40 €, elle devient plus intéressante pour celles et ceux qui cherchent une caméra compacte qui filme en 4K.

C’est quoi, cette promotion sur cette caméra Insta 360 ?

L’Insta360 Go 3S 128 Go est habituellement vendue 429,99 €. Elle est en ce moment proposée sur le site de Boulanger au prix de 389,99 €.

C’est quoi, cette caméra Insta360 ?

L’Insta360 Go 3S est une caméra de poche composée de deux éléments. Le module caméra possède des dimensions réduites de 25,6 × 54,4 × 24,8 mm pour un poids de 39 g seulement. Le module Action Pod, dans lequel s’insère la caméra, mesure 63,5 × 47,6 × 29,5 mm pour un poids total de 96,3 g. Le module avec le capteur peut s’insérer dans l’Action Pod, afin de profiter d’un petit écran tactile de 2,2″. Ce dernier, dépliable, est utile pour naviguer dans les menus et visionner vos vidéos et photos.

Indépendamment du Pod, la caméra peut s’emmener partout avec vous, et même se fixer n’importe où grâce au pendentif magnétique, pour garder les mains libres, à la manière d’une action-cam. Néanmoins, bien que sa conception soit robuste, et que le module caméra soit étanche jusqu’à 10 mètres, attention toutefois à ne pas vous lancer dans un sport extrême. Le modèle peut filmer des vidéos en 4K à 30 fps, et prendre des photos en 4 000 × 2 250 pixels au format 16:9, en plan horizontal ou en plan vertical.

À ce prix, cette petite caméra est une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire pour une caméra ingénieuse et qui filme en très bonne qualité. L’Insta360 Go 3S embarque aussi quelques fonctions avancées bien pratiques pour immortaliser vos moments. Vous retrouverez bien sûr une fonction de stabilisation performante, ou encore des contrôles gestuels pour enclencher une vidéo d’un geste de la main. Un mode grand-angle assure des captures proches de votre champ de vision pour des plans ultra-larges faciles à obtenir.

Notez que la caméra est compatible avec Apple Find My, pour retrouver votre Go 3S via le réseau Apple Find My si vous l’avez oubliée quelque part. Son autonomie est de 40 minutes pour la caméra seule, et de 140 minutes d’enregistrement supplémentaire avec l’Action Pod, soit 3 h d’utilisation au total.

