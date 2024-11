Lecture Zen Résumer l'article

Et si vous vous confessiez… à une IA ? C’est l’expérience proposée par une chapelle en Suisse. Les catholiques peuvent discuter avec une IA qui simule Jésus-Christ et qui les conseille dans leur vie spirituelle.

La chapelle de Pierre (ou Peterskapelle) de Lucerne en Suisse a lancé une expérimentation à base d’intelligence artificielle, rapporte Vice. Baptisée (vous l’avez ?) Deus in Machina, il s’agit d’une installation artistique expérimentale mise à disposition des visiteurs. Elle présente une simulation de Jésus-Christ qui peut converser avec eux, les invitant à se confesser.

Un faux Jésus-Christ dans un confessionnal

Sur son site, la Peterskapelle présente cette expérimentation où « les visiteurs partagent leurs réflexions et leurs questions dans un confessionnal doté d’un hologramme céleste, où les mots sont destinés à quatre oreilles seulement ». Chacun peut se rendre à la Peterskapelle située sur la Kapellplatz tous les jours de 8h à 18h30.

L’IA Jésus dans le confessionnal // Source : Deutsche Welle

A priori donc, les conversations que « Jésus » a avec les paroissiens ne sont pas enregistrées, ou du moins anonymement. L’équipe derrière le projet précise que ce que dit ce Jésus-Christ spécial ne doit pas être considéré comme le sacrement de pénitence et de réconciliation, comme une vraie confession en somme. D’ailleurs, avant de commencer, l’IA Jésus dit : « Ne divulguez en aucun cas des informations personnelles. Utilisez ce service à vos risques et périls. Appuyez sur le bouton si vous acceptez. »

Les coulisses de l’IA Jésus // Source : Deutsche Welle

Dans la pratique, il s’agit d’un écran incurvé apposé derrière le grillage du confessionnal. Sur celui-ci apparaît une représentation du prophète, comme le montre un reportage de Deutsche Welle. En coulisses, un gros PC armé d’une GeForce RTX et beaucoup de câbles dans une installation à plusieurs milliers d’euros.

Une IA qui répond aux questions des chrétiens, et qui pose des questions

Pour l’équipe artistique, « une intelligence artificielle qui répond esthétiquement comme Jésus peut créer un moment sacré. » Elle dit penser que Deus in machina « nous encourage à réfléchir de manière critique aux limites de la technologie dans le contexte de la religion. » Les résultats sont attendus ce 27 novembre à 18h30 à la chapelle pour une discussion avec le théologien pastoral de l’Université de Lucerne Christian Preidel et le co-responsable du laboratoire de recherche sur les réalités immersives de la Haute école spécialisée de Lucerne Aljosa Smolic.

La Peterskapelle à Lucerne // Source : Wikipédia

Pour les deux tiers des participants, l’IA Jésus propose une expérience spirituelle, avec un « outil » facile à appréhender. D’un autre côté, certains pensent que c’est un « gadget », ou pire : que ça porte atteinte à Jésus-Christ et à la religion chrétienne. Cela n’est pas sans rappeler le Père Justin, une IA disponible sur navigateur avec laquelle on pouvait discuter de religion et de foi. Après des propos contraires à la religion, elle avait été désactivée.

Ce qui est sûr, c’est que pour un confessionnal, cette intelligence artificielle présente certains avantages. Tout d’abord, elle est hyperpolyglotte, parlant plus de 100 langues. Par ailleurs, il peut être disponible jour et nuit, tous les jours : ce qui est évidemment impossible pour des curés. Une aubaine pour l’Église en Suisse, pays où, comme dans bien d’autres, le nombre de prêtres est en constante diminution depuis des décennies.

