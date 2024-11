Lecture Zen Résumer l'article

L’opérateur a signalé des problèmes sur son réseau en raison des conditions climatiques dégradées qui se sont abattues sur la France métropolitaine fin novembre. La remise en route des installations, injoignables à cause de coupures électriques, est en cours.

Le passage de la tempête hivernale Caetano ne met pas seulement le bazar dans le trafic ferroviaire, en provoquant le gel de certaines installations ainsi que des retards et des suppressions sur certaines lignes de train. Il perturbe aussi ponctuellement les télécommunications en France. C’est ce qu’a reconnu Free dans la matinée du 22 novembre.

Sur son compte X (ex-Twitter) dédié à l’actualité de son réseau, l’opérateur a signalé que « de nombreux équipements sont injoignables », y compris chez ses concurrents — la faute « principalement [à des] pannes électriques causées par les conditions météorologiques compliquées ». Free liste douze départements pour lesquels la situation est dégradée :

Allier (03)

Calvados (14)

Corse (2)

Eure (27)

Eure-et-Loir (28)

Loir-et-Cher (41)

Loire-Atlantique (44)

Manche (50)

Orne (61)

Puy-de-Dôme (63)

Vendée (85)

Yonne (89)

Ces départements correspondent aux zones où Météo France a constaté d’importantes chutes de neige (avec des couches parfois épaisses) et/ou des rafales de vent pouvant atteindre de 80 à 150 km/h selon les endroits. Ces départements avaient été placés en vigilance orange, qui est le troisième niveau le plus grave sur une échelle de quatre.

Il a parfois beaucoup neigé par endroits (image d’illustration) // Source : Qimono sur Pixabay

Des dizaines de signalement sur Down Detector

Sur le site Down Detector, spécialisé dans le suivi communautaire des pannes, grâce aux signalements que lui font les internautes, on relevait dans la matinée du 22 novembre quelques centaines de notifications entre la veille et aujourd’hui à propos de Free. Idem pour Orange, SFR et Bouygues Télécom, mais dans des proportions moindres.

Attention toutefois : les statistiques fournies par Down Detector se fondent sur les signalements volontaires — ce qui signifie aussi qu’il y a des pannes qui ne sont pas remontées par ce canal-là. En outre, la nature des pannes n’est pas précisée, hormis son type (mobile, fixe…). De fait, les incidents liés à la tempête hivernale sont mélangés au reste.

En attendant la remise en route des équipements et le rétablissement des appareils électriques, pour lesquels les équipes d’intervention sont déjà engagées — en témoigne le message d’Enedis, chargé de la gestion du réseau électrique –, le partage de connexion Internet avec un smartphone peut être une option si votre ligne fixe est en rade.

