Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] La marque Dreame propose plusieurs modèles d’aspirateurs robots, du modèle haut de gamme au modèle plus abordable. Ce D10 Plus est en ce moment à moins de 300 €.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur de Dreame ?

Le Dreame D10 Plus est vendu au prix 399 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé au prix de 266,99 € sur Amazon.

Retrouvez d’autres modèles plus premium dans notre guide des meilleurs aspirateurs robots.

C’est quoi, ce robot aspirateur de Dreame ?

Le D10 Plus est un aspirateur robot milieu de gamme qui reprend le design réussi de la plupart des modèles de la marque. Ses dimensions classiques de 349 × 350 × 96,3 mm (500 × 500 × 280 mm pour la base) en font un modèle qui peut facilement se caler dans votre intérieur. Le robot peut glisser dans la plupart des endroits, et même sous certains meubles. Il navigue en évitant du mieux possible les obstacles, grâce à son télémètre embarqué qui lui permet de repérer et de contourner les problèmes.

L’aspirateur de Dreame peut aussi en théorie cartographier votre intérieur en moins de 10 minutes, et jusqu’à une surface de 100 m². La cartographie dynamique et la planification intelligente de l’itinéraire permettent une navigation optimisée. Dans les faits, le D10 Plus se repère correctement, mais peut parfois repasser plusieurs fois inutilement au même endroit. Il se montre aussi moins efficace sur certains tapis.

Le D10 Plus peut cartographier votre inétrieur // Source : Dreame

Est-ce que le D10 Plus est une bonne affaire ?

L’aspirateur robot de Dreame est un modèle attrayant à moins de 300 €. Sa puissance d’aspiration est honnête pour une aspiration efficace, et s’accompagne d’une fonction serpillère avec réservoir d’eau de 145 ml. Souvent réservée aux modèles plus haut de gamme, la station de vidange automatique permet au robot de vider lui-même son collecteur de poussières.

L’autonomie du D10 Plus est d’environ trois heures, suffisante pour un bon ménage. Enfin, l’application dédiée vous permet de créer des routines de nettoyage ou de définir des zones de passage.

Pour aller plus loin

👉 Si vous êtes plus aspirateurs balais, retrouvez notre guide des meilleurs modèles

👉 Tout savoir sur le projet Matter qui simplifie la domotique ?

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !