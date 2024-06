Lecture Zen Résumer l'article

Un photographe a placé une photo réelle dans un concours d’images générées par IA. Il a fini par remporter le prix du public.

Avec l’avènement des images générées par intelligence artificielle, de plus en plus de concours ont décidé d’ouvrir leur compétition à des catégories de « photos » artificielles. Miles Astray, un photographe allemand, a tenté sa chance pour le nouveau prix IA au prestigieux concours 1839 Awards, le 12 juin 2024. Il a fini par remporter la médaille de Bronze dans la catégorie du jury et a gagné le Prix du Vote du Public.

Néanmoins, le jeune artiste a dupé tout le monde avec une vraie photo, révèle le média Android Authority. Son cliché d’un flamant rose « sans tête » a été pris en 2022 sur une ile au large du Venezuela, avec un Nikon.

La photo « F L A M I N G O N E » a remporté le prix du public. // Source : Miles Astray

Quelques instants après avoir attribué le prix, les organisateurs des 1839 Awards ont supprimé le titre de la photo de la liste des vainqueurs. Android Authority peut confirmer que la page avait initialement « F L A M I N G O N E » comme image gagnante dans les deux catégories.

Alerter sur les limites et les dangers de l’IA

À la suite de cette disqualification, les organisateurs du concours auraient déclaré : « Personne ne croit plus au pouvoir de la photographie que nous. Nous avons demandé à Miles de travailler avec nous et de faire une déclaration pour un futur article de blog. En tant qu’artiste, sa voix fera une différence dans ce débat. Cependant, après de nombreuses discussions en interne, nous avons décidé de disqualifier son inscription dans la catégorie IA par égard aux autres artistes qui ont soumis leurs œuvres. »

Contacté par Android Authority, Miles Astray s’est félicité d’avoir trompé le jury. « Je suis heureux de voir que cette expérience a confirmé mon hypothèse : il n’y a rien de plus fantastique et créatif que Mère Nature elle-même. Je ne diabolise pas la nouvelle technologie et je vois son potentiel, mais actuellement, je vois ses limites et ses dangers encore plus clairement », lance le photographe. Cette expérience aura moins le mérite de montrer que l’IA n’a pas le dernier mot dans l’art.

